Különleges dinoszaurusz kiállítás nyílik Szegeden

Nemzetközi jelentőségű dinoszaurusz-kiállítás érkezik idén a szegedi Móra Ferenc Múzeumba, a tárlat kollekciójának egy része Amerikából érkezik majd. A kiállítás főszervezője Don Lessem dinoszaurusz-kutató, számos könyv szerzője, aki többek között a Jurassic Park és a Dínó című Disney-film szakértője, szakmai tanácsadója is volt. A szakemberről egy dinoszaurusz-fajt is elneveztek: a Lessemsaurus körülbelül 210 millió évvel ezelőtt élhetett.

A különleges kiállítás először turnézik Európában, eddig csak az Egyesült Államokban és Kanadában mutatták be. A Délmagyar.hu arról ír, hogy a Móra Ferenc Múzeumot 2019-ben felújítják, ezért az intézmény még annak rekonstrukciója előtt szeretne egy nagyobb, családbarát kiállítást szervezni. Így aztán júliustól életnagyságú, 15-20 méter magas dinoszauruszok lakják majd be a múzeum mindegyik szintjét. Az élethű másolatok köztött látható lesz majd egy Tyrannosaurus csontváza és több robotdinoszaurusz is, amelyek már mozognak és hangot is adnak ki magukból. De kiállítanak számos dínótojást és néhány eredeti csontot - köztük azt is, amelyet Don Lessem lánya talált meg még 12 éves korában egy ásatáson Patagóniában.

A 23 dinoszaurusz 45 napig utazik majd Amerikából Szegedre. A jelenleg Észak-Amerikában látható kiállítást azzal a szándékkal állították össze, hogy a gyerekek körében népszerű témán keresztül vigyék közel hozzájuk a tudományt. A tárlat azt a kérdést járja körül, hogy az evolúció során a dinoszauruszok hogyan nőhettek hatalmasra. A szegedi kiállításon is lesz majd csontkereső rész, a kiskorúak pedig kisautóval járhatják körbe az ősállatokat. A tárlat július közepén nyílik majd, és az év végéig lesz látogatható.