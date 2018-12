Száz év óta először készítenek whiskey-t Londonban

Bármilyen hihetetlenül is hangzik, Londonban több mint száz éve nem készítenek whiskyt. Most két új cég is feltűnt a piacon, akik az angol fővárosban kezdték meg működésüket, írja a Lonely Planet.

A The London Distillery Company és az East London Liquor Company szerint a whisky lesz a következő nagy divat Angliában. Jelenleg egyértelmű a gin elsőbbsége: az országban és a fővárosban is ez a legmeghatározóbb ital, rengeteg a lepárló üzem, azaz kis túlzással, mindenki gint iszik. Ha minden igaz, akkor a trend hamarosan megváltozik, és mivel 1908-ban az utolsó londoni lepárló is bezárt, a két cég egy olyan piaci rést fedezett fel, ami még nagyon jövedelmező lehet.

A történet csattanója az, hogy a néhány éve beindult két új vállalkozás eredetileg gin lepárlással kezdte meg a működését. Az ok roppant prózai, a whiskynek időre, pontosabban több évre van szüksége ahhoz, hogy beérjen, míg a gint a lepárlás után azonnal el lehet adni.

Novemberben viszont megjelent a két új whiskey, amit a cégek kezdettől fogva piacra akartak dobni. Az East London Liquor Company London Rye Whiskey néven, míg a The London Distillery Company Rye Whisky LV-1767 Edition néven mutatta be italát. Az ötlet pedig, úgy tűnik, nagyon bejött, az érdeklődés egészen elsöprő. A Rye Whisky LV-1767 Edition pedig már most készlethiányt mutat a cég webshopjában.