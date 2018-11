Pazar balatoni pezsgőket hozhat 2018

A globális felmelegedés dolgozik folyamatosan, ennek ellenére kitartanak a balatoni szőlők, ami az idei évjáratban is meglátszik. A Wineglass Communication közleménye szerint 2018 eleje enyhe volt, szinte meleg volt a tél, viszont a márciusi hó nem ért aranyat, pár szőlőfajta megsínylette mindezt.

A komoly károk azért elmaradtak, az április-májusi meleg és virágzás a korai szüretet jelezte előre. A meleg és kevéssé esős tavasz is jót tett a termésnek, a nyári szárazság és hőség kevsébé. A szőlő mindezek ellenére gyorsan ért és a sava sem ment le.

A korai szüret beigazolódott, sőt talán ennyire korán még nem is szedték le a szőlőt: már július végén szüretelték a korai fajtákat.

Szeptemberben is figyelni kellett az időzítéssel, sok csapadék volt, de pont elegendő ahhoz, hogy elkerüljék a betegségeket. Összességében tehát a dél-balatoni termesztők, szőlészek és borászok is elégedettek, ami abban is megnyilvánul, hogy töretlenül jelen van a tó e részén a pezsgőkészítés is.

A pezsgőnek sok minden kedvez errefelé: a löszös talaj, a Balaton közelsége és mikroklímája, az uralkodó északi szélirány, valamint az átlagosnál magasabb páratartalom. Pezsgőt amúgy már 1965 óta készítenek itt, egyre több borászat száll be ebbe az ágazatba. Bujdosó Ferenc, a Dél-Balatoni borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke így beszélt erről:

Ma már szinte megszokott, hogy minden borászatnál van gyöngyözőbor, és egyre többen készítenek tradicionális pezsgőt is. A sok tematikus kóstoló és műhelymunka eredményeképpen az itteni borászoknak világos képük van arról, milyen az ideális dél-balatoni buborékos bor. Nem Champagne-t akarjuk utánozni, az itteni adottságok és a szőlőfajták változatossága miatt nem is lehetne. Van, aki rajnai rizlingből készít pezsgőt, pinot blanc-ból vagy furmintból, a saját, idén debütált brut rosénk pinot noir és királyleányka házasítása.

Baranyai Péter, a Garamvári Szőlőbirtok borásza pedig arról beszélt, hogy valóban korai volt az idei szüret, szeptember elejére gyakorlatilag az összes fehér szőlőt leszedték. Chardonnay, pinot noir, pinot blanc és furmint lett az alapboruk, és sikerült a kritikus savszintet is eltalálniuk ebben a kiváló évjáratban. Baranyai hozzátette: