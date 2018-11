December 10-én a tokaji aszút ünnepeljük

Már másodszor szervezik meg a tokaji aszú napját, vagyis az Aszú Day nevű kezdeményezést. Az ötlet célja az, hogy évről-évre egy bizonyos napon felhívja a figyelmet erre az egyedülálló, különleges magyar borra, melynek elsődleges termőterületét a Tokaji borvidéket már 1737 óta jegyezik, mint a világ első zárt borvidékét.

A Nemzetközi Tokaji Aszú Napon, az Aszú Day-en erre a borvidékre és az innen származó természetes édes borra szeretnénk felhívni a figyelmet a szervezők. Illetve arra, hogy milyen kirobbanó ízhatásokat érhetünk el, ha a desszertborkén emlegetett aszút, nem csak desszertek mellé kóstoljuk. Egy éve a szecsuáni ételek fűszeres ízével házasították az édes tokajit, most viszont a nemes libamáj áll a középpontban. Ha tehetik, kóstolják együtt a kettőt.

A felhívásuk, hogy kóstoljuk meg a tokaji aszút, és osszuk meg az élményt másokkal is, mutassuk meg, hogy mit is ittunk! A #aszuday hastag alatt, emlékeinket megoszthatjuk a Facebook-on és az Instagrammon is, a lényeg hogy még többen kedvet kapjanak egy pohár tokaji aszúhoz.

A tokaji aszú csodája A vulkanikus alapkőzet a borok ásványos karakterét és a feszes savszerkezetet adja, a folyók által befolyásolt őszi, párás mikroklíma pedig segíti a Botrytis cinerea nevű nemespenész kialakulását, aminek köszönhetően megjelennek az aszúsodott szőlőszemek. Ezeket a bogyókat, amelyekben a cukor koncentrálódik, kézzel, több körben, az őszi hónapokban folyamatosan szedik. A szigorúan meghatározott borkészítési eljárást minden termelőnek be kell tartania, így csak a borvidéken engedélyezett hat szőlőfajtából készülhet. Azonos évjáratú borba vagy erjedő mustba áztathatják az aszús szemeket, a kierjedés után a maradékcukor-tartalomnak pedig minimum 120 gramm/liternek kell lennie, és kötelező hordós érlelésnek is alávetni a bort.

További információkat az aszuday.com oldalon és a facebook.com/ instagram.com/ aszuday közösségi oldalakon talának.