Jamaica a jamaicaiaké, ez az étterem pedig Usain Bolté

Ugyan fantasztikus futó volt a nyolcszoros olimpiai bajnok Usain Bolt (kilencedik győzelmét a váltófutócsapat egyik tagjának doppingvétsége miatt elvették), de azért neki se jöhet minden össze. Szeretett volna a sprinterkedés befejezése után futballkarriert építeni, de ez még az ausztrál ligában se jött össze neki.

Annyi baj legyen, minden idők egyik legnagyobb futója belevágott a gasztróba és éttermet nyitott Londonban.

A London Eater arról ír, még szerdán megnyitott Shoreditchben a Tracks & Records, magyarul Pályák & Rekordok nevű hely. A megnyitón olyan sztárok is megjelentek, mint Idris Elba színész és Emeli Sandé énekesnő.

Az Evening Standard is írt a helyről, megjegyzik, hogy Bolt otthon, Jamaicában már rendelkezik több vendéglátóhellyel. Az új londoni étterme természetesen karibi hangulatot áraszt, eleve 150-féle (!) rum kapható, amiből 100 jamaicai.

Bolt elmondta, London mindig is a szíve csücske volt, sokat járt a városban, és Londonban három olimpiai bajnoki címet is nyert. A konyhában már nem volt ennyire erős, ugyanis bevallotta, édesanyja sose tanította meg főzni.

A karibi ételek mellett a kétszintes hely alsó részén tánctér is helyet kapott, ahol természetesen reggae-t is szolgáltatnak majd a dj-k. A Tracks & Records belső berendezésének részét képezi Bolt sok személyes tárgya és relikviája, amiket megcsodálhatnak a fogyasztó emberek. Érdekesség még, hogy Bolt terjeszkedni tervez, akár 15 új éttermet is nyitna Nagy-Britanniában.