Japán topséfek etetik az étteremvonat utasait

A japánok a turizmust is máshogy fogják fel, mint a világ más tájain, bevállalják az innovációkat, akár a vasúton is. A japán vasutak leginkább a hiperpontos és villámgyors vonatokról ismertek, de az East Japan Railway Company (JR East) különleges különvonatokkal is vonzza a látogatókat – írja a CNN.

Van űrtematikájú vonat planetáriummal, de természetesen Pikachutól terhes Pokemon-szerelvény is. A CNN azonban a 2013-ban bevezetett Tohoku Emotion vonatról ír, ami egy gasztronómiai utazást tesz lehetővé Honsu szigetének keleti partvidékén (amit anno a hatalmas földrengés, szökőár és az atomerőmű-baleset pusztított le).

Hacsinohe és Kudzsi városok között közlekedik a vonat, ami szezonális ételeket kínál. Ezeket Japán celebséfjei készítik el a régió kedvelt alapanyagaiból, amiben egész bizarrak is vannak: marhahús, szőlő, siitake gomba és tengeri sün. A séf személye félévente változik, a menü pedig egy séf alatt kétszer módosul. A mostani séf Isii Sinszuke, ő márciusig marad.

A vonat népszerű, a helyek hetekkel indulás előtt betelnek. Aki feljut a vonatra, az egy négyfogásos menüt fogyaszthat el. Az oda-vissza vonatút felénél, Kudzsinál másfél órás városnézést is beiktatnak. A vonat közben lelassít minden látványos szakasznál, hogy lehessen fotózni. Nézzen körül a vonaton a Google Street View-val:

Kifejezetten szívesen látják a helyieket, hogy ezt a nyugati jellegű, bár azért japános étkezést ők is kiélvezhessék a csodás tájon átrobogva. A három kocsis vonaton vannak privát kupék is, összesen 48 ember fér el rajta. Neten nem foglalható, csak helyben, a cég irodáiban 11 900 jen/fő (30 000 forint) áron.