Nyálcsorgatós BBQ-szentélyt alkottak a belvárosi bisztróból

"Omlós húsok, szaftos hamburgerek, kézműves sörök és szenvedélyes füstölés" – ezekkel a nyálösszefutós ínyencségekkel hirdeti magát a Bazilikánál lévő, megújult The Selection Bistro, ahol a low&slow jegyében (alacsony hőfokon, hosszan sütve) készítik a barbecue-t.

A 14 órán át, fatüzelésű PIT smokerben füstölt húsok mellé saját etyeki kézműves csapolt sört is kínálnak (IPA, mi más). A húsok 100-120 fokon füstölik lassan, hogy omlósak legyenek. A dicséret pedig a séfet, Barczi Péter pitmastert illeti.

Persze, nem mindegy, milyen húst, mennyi ideig füstölnek. A marhának 14 óra is kellhet, míg egy tökéletes sertésoldalasnak 5 óra is elég a szépséghez. Az alapanyagok nemzetközi sokszínűséget mutatnak, de persze, fontos termékek Magyarországról is származnak. Barczi hitvallását így idézi a közlemény:

Gondosan odafigyelünk a megfelelő faszén, füstölő fa kiválasztására, a húsok kiváló minőségére. A marhát Amerikából rendeljük, a sertéshúsok hazai hentestől származnak. Nem minden hús alkalmas ugyanis a klasszikus BBQ sütésre, hiszen ez a fajta sütési technika egyidejűleg szárítja is a húst, ezért nagyon fontos a húsok fajtája. Hamburgereink húspogácsájához is az USA-ból importáljuk az omaha marhát, melyben tökéletes arányban van a faggyú és a hús, hogy az mindvégig szaftos maradjon. A 180 grammos húspogácsákra minőségi ír cheddar sajtot teszünk, amelyet az almafával füstölt bacon szalonna koronáz meg! A saját szószok mellé minden esetben kovásszal készült zsemle dukál.

Van Business Lunch menüjük is, amiben szintén igyekeznek szerepet adni a füstnek. Ahogy Barczi mondta, "fantasztikus élményt nyújt például egy rakott kelkáposzta vagy sólet esetén, amikor a különleges ízt a faszén és az almafa füstje adja".

Ami még lényeges, hogy többféle egyéb kézműves sörük és akciójuk is van. Négyet fizet, hatot kap sörakcióval is kecsegtetnek, de happy hours is van: hétköznaponként 16-18 óra között 20 százalék kedvezményt adnak.