A Magyar Ízek Őszi Vására és Halbazár 2018. november 17-én, a Várkert Bazárban immár 16. alkalommal köszönti a vendégeket. A középpontban ezúttal – már a karácsonyra hangolódva – az édesvízi halak állnak.

A rendezvény azzal a törekvéssel jött létre, hogy előtérbe helyezze a hazai termékeket és kistermelőket: ennek megfelelően a Halbazárban 50 kistermelő több mint 1000 terméke jelenik meg a Várkert Bazárban. A halak mellett természetesen a vásár egyéb kézműves finomságokkal és italokkal is szolgál: a tejtermékek, sajtok, fűszerek, zöldségkrémek, gombakészítmények, lekvárok, édességek, szörpök, kávé-, bor-, sör- és pálinkakülönlegességek egész sora vonul fel a forgatagban. Az itt található alapanyagokra építve látványfőzés és kóstoló is várja a vendégeket, valamint lehetőség lesz ingyenes dietetikai tanácsadás igénybevételére is - olvasható a vásár közleményében.

A finom ételek és italok mellett gólyalábasok, bábszínház, kézműves foglalkozások és halas játszóház is szórakoztatja majd a vendégsereget 2018. november 17-én délelőtt 10 és este 8 óra között.