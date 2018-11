Zöld vásárt tartanak hétvégén a Király utcában

Milyen az illata egy környezetbarát mosószernek? Vajon luffa tököt vagy kefét válasszunk a mosogatáshoz? Hogy néz ki egy intimkehely, és hogyan kell használni? Tényleg annyira macerás a mosható pelenka? – többek között ezekre a kérdésekre is választ kapnak azok, akik november 11-én ellátogatnak az első Zöldülők Vásárára a Király utca 15-be.

Az ingyenesen látogatható vásárra elsősorban a környezetbarát életmód iránt érdeklődőket várják, akik egyrészt tele vannak zöldüléshez kapcsolódó kérdésekkel, másrészt szívesen megismerkednének a zöld termékekkel és gyártóikkal is. Az eseményt a Felelős Gasztrohős Alapítvány az E.ON támogatásával és Nagy Réka (Ökoanyu), négy fenntarthatósági tematikájú könyv szerzőjének közreműködésével rendezi meg.

A Gasztrohősökhöz több szemléletformáló kampány is kapcsolódik. Legutóbb nyáron például a szívószálak mellőzésére buzdították a lakosságot, akkor a kezdeményezésükhöz 43 vendéglátóhely csatlakozott, ahol egy teljes hónapon át szívószál nélkül szolgálták ki vendégeiket. Mindeközben folyamatosan bővítik a Fenntartható Vendéglátóhely hálózatot, és weboldalukon is számos tipp olvasható arról, hogyan élhetjük fenntarthatóan a mindennapjainkat. Az első alkalommal megrendezett Zöldülők Vásárával azonban kilépnek az online térből, és idővel egy olyan rendezvénysorozattá fejlődő platformot terveznek létrehozni, ahol személyesen is összeköthetik a környezetbarát termékek gyártóit a zöld gondolkodású emberekkel.

Az első vásáron 30 kiállítóval lehet majd találkozni, akik környezetbarát tisztítószereket, kozmetikumokat, háztartási textíliákat, mosható pelenkákat és popsitörlőket, hulladékmentes életmódhoz szükséges kellékeket, hulladékból újrahasznosított termékeket, ehető vagy biológiai úton lebomló, komposztálható tányérokat, evőeszközöket, számos fából készült kreatív gyerekjátékokat is árulnak, miközben jónéhány, a témához kapcsolódó könyvek és képzések között is lehet majd böngészni. A vásár kísérőprogramjaként pedig három kerekasztal beszélgetésen is részt vehetnek az érdeklődök, melyeken egy-egy, a fenntarthatósághoz, környezetvédelemhez kapcsolódó témát járnak körül a meghívott vendégek.

Ugyanakkor a szervezők külön hangsúlyozzák, hogy ez a vásár nem a fogyasztásra való ösztönzésről szól. "Szeretnénk láthatóvá tenni a mindennapi használati tárgyak környezetbarát alternatíváit, de nem azt mondjuk, hogy most azonnal mindent dobj ki, ami otthon van, és cseréld le ezekre. A szemléletformálás és az információcsere áll a fókuszban, ezért született meg a vásár kísérőprogramja is" - idézi a közlemény Szabó Esztert, a projekt koordinátorát. Az első Zöldülők Vásárának kiállítói listáját az esemény Facebook-oldalán találják.