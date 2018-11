Hatalmas libalakomát tartanak a Gellért legnépszerűbb lakosztályában

Nyolcadik alkalommal rendeznek borfesztivált Márton-nap alkalmából a Danubius Hotel Gellért épületében, ahol a bor mellett sör, pezsgő és pálinka-kóstolással is várják a látogatókat november 8. és 11. között.

A Gellért hotel 1918 szeptemberében nyitotta meg kapuit, ezért ezt a századik évfordulót az idei Márton-napi Borfesztivál programjaiban is igyekeznek kreatívan megünnepelni. A rendezvény nulladik napja például a Száz év vagány butik sörfesztivállal indul, ahol válogatott sörökkel lehet alapozni a borfesztiválra, és amelyre a Gellért Söröző új séfje, Vona Róbert készíti a 11 féle sörfalatot. Idén több mint 100 kiállító borászat vonul fel Gellértben, ahol 11-11 borvidék mutatkozik be pénteken és szombaton.

A Százszorséf lakosztályétteremben ismét Michelin-csillagos séf készíti a prémium kategóriás menüt, idén Palágyi Eszter, a Costes vezető séfje rakott össze egy külön mesüsort az alkalomra. Az ételekhez válogatott borokat pedig majd abban a páratlan panorámát nyújtó lakosztályban kínálgatja, ahol egykor uralkodók, egyházi vezetők, nemzetközi politikusok, elismert tudósok és világhírű művészek sora szállt meg. Ugyanakkor a Száz százalék Gellért borvacsora séfjei is a kreativitásukkal és a fogásokhoz illő borokkal ünneplik majd a Gellért évszázados vendéglátását. Ezt követően mindkét nap afterpartival zárul: pénteken az Anna and the Barbies, másnap a Maszkura és a Tücsökraj zenél.

A hétvégét lezáró vasárnapon szintén hagyományos vasárnapi ebéd fogadja a vendégeket. A Száz liba egy sorban Márton-napi Sunday brunch-on Müncz Gábor, a Gellért konyhafőnöke vonultatja fel a legkedveltebb libaételeket. Az alkoholban gazdag rendezvény jegyárairól és programjairól bővebben az esemény weboldalán olvashatnak.