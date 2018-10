A Mátra és a Bükk legkalandosabb helyeit keresi? Erre induljon!

Lesiklani egy drótkötélpályán, átkelni egy végeláthatatlan függőhídon, kerekes szánkóval robogni az erdők sűrűjében, vagy őszi fényben barangolni a Kékes és Galyatető legjobb túraútvonalain – a Mátrában és a Bükkben semmi sem állhat az aktív szórakozás útjába. Mi október közepén rekordidő alatt jártuk be a vidék legjobb kaland- és élményparkjait, betértünk pár remek étterembe, és elcsíptünk néhány bennfentes túraajánlatot is. Ezek közül mutatunk most néhányat.

A Mátrában nem nehéz jó és természetközeli szállást találni. A mi választásunk ezúttal a Residence Ózon Conference & Wellness Hotelre esett, mert Budapesttől csupán 80 kilométerre található, és, mert az első úti célunk, a Kékes lábánál feküdt. A szálloda varázslatos hegyvidéki környezetben, egy 3,2 hektáros ősfás erdei szabadidőpark ölelésében helyezkedik el. A kilátás a teraszokról ugyanolyan felejthetetlen élmény, mint a szabadtéri rönkszaunából és a jakuzziból.

„Magasan a legjobb, minden évszakban"

Ez a Kékestető mottója, amit mi is megtapasztaltunk, miután a parkolóból felsétáltunk az őszi falevelekkel borított úton a tévétorony lábáig. A fölénk magasodó toronynak a napokban nyitották meg a felújított kilátóját, így november 1-től ismét látogatható. A Kékestető Kilátóból csodálatos látványt nyújtott a vidék. Az óriási fák, a síszezont váró felvonó, a barna rönkházak, a Kékestető-szuveníreket áruló házikó, és persze a piros-fehér-zöldre festett magasságjelző kő – ezek mind együtt adják a Kékestető semmivel össze nem téveszthető hangulatát.

Nyitvatartás: A Kékestető Kilátó november 1-től március 31-ig 9 és 16 óra között tart nyitva.

Belépő: A felnőtt jegyek 600 forintba, a gyermek jegyek (14 év alatt) 400 forintba kerülnek.

A Kékestető 1963 óta klimatikus gyógyhellyé nyilvánított terület és egyben a Kéktúra útvonal része, ezért természeti csodáit egyéni és szervezett túrákkal is felfedezhetik. A vezetett túrák között találnak könnyebbet, mint pl. a 6 kilométeres „Fából vas(s)karika" túra, vagy közepes nehézségűt, mint amilyen a 7 kilométert bejáró „A Keleti-főgerinc csodái" nevű túra. A 8-9 kilométer hosszú „Négy határ élén" túra a Kékestető szelídebb, lankásabb déli oldalán halad és 4-5 órát vesz igénybe.

Travelo tipp:

A legközelebbi tematikus panoráma túra november 2-án indul egyéni túrázók számára a már említett 2. számú, Keleti-főgerinc csodái címet viselő úton. A túrára a Kékestető weboldalán lehet jelentkezni.

Miután elhagytuk a Kékestetőt, Galyatető, pontosabban a Péter-hegyese kilátó felé vettük az irányt. A 960 méter magasan álló kilátó 1934-ben épült, öt évvel a galyatetői Nagyszálló átadása előtt. Eredeti magassága 17 méter volt, de 2013-ban már annyira megromlott az állapota, hogy eljött az ideje a felújításának.

Az Országos Kéktúra nyomvonalán található építményt a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem oktatói tervezték újra. A kilátószintet megemelték egy vasbeton-toldással, amellyel sikerült visszaadni a fák sűrű lombozata között is megtapasztalható panoráma-élményt. A felújítást követően az ország egyik legmagasabban álló kilátója lett, amelyről 360°-os panoráma tárul a szemünk elé. A csaknem 1000 méteres magasságban lévő tetőteraszt egy új, kettős lépcsősoron lehet megközelíteni, így már a fel- és lejutás is zavartalanul működik.

A Galyatetőről rengeteg irányba indulhatnak túrázni. Találnak nagyon rövid, 7-10 perces túrákat a kilátó melletti útvonal kiindulásától, például Galya-csurgó irányába, felfedezhetik a Martalóc-kutat és a Werbőczy-forrást egy 15-20 perces túrával, vagy egy órás sétával eljuthatnak egészen Parádsasvárig, a Fenyőarborétumig vagy az Üvöltő-hegyig. Eltévedni nem lehet, minden ki van táblázva és a turistajelek is jól láthatóak.

Pihenésként egyenek egy jót!

Mi a mátrai útvonalon továbbhaladva, Gyöngyös felé vettük az irányt, épp ebédidőben érkeztünk. Lelkes Gourmet Fesztivál látogatókként tudtuk, hogy a Bori Mami tárt karokkal és jó ételekkel várja a vándorokat. Az étterem 2018 májusában, a tavalyi év után ismét a legjobb étterme lett a budapesti gasztro-fesztiválnak, és három felszolgált ételük közül az egyiket a közönség is a legjobbnak választotta. A helyszínen is nagy reményeket fűztünk a fogásokhoz, és nem csalódtunk. A ropogós kecskesajt bonbon, nyári céklasalátával és a csángó gulyás kifogástalan előételnek bizonyultak. Főételként egy festményre illő kárpáti fogas érkezett túrós csuszával, illetve egy erdei gombás gnocchi és egy szájban olvadó rántott hús, szarvasgombás burgonyapürével. De az ételek mellé járt még egy kis történelem is: a falakon függő képek elmesélték, hogy a vidéki gourmet étterem 2014 nyarán nyitotta meg kapuit, és az egyik tulajdonos, Dobróka Tamás nagymamájáról, Bori mamiról kapta a nevét.

Ha pedig ebéd után az időjárás borongósra, esősre fordulna, akkor nézzenek be a közeli, nemrég felújított Mátra Múzeumba, ahol az ország egyik legjelentősebb természettudományi gyűjteményét őrzik. Mi legutóbb mindhárom egységét végigjártuk: láttuk az Orczy Kastélyt, az új Természettudományi pavilont és a 2 hektáros helyi védettségű természetvédelmi területté nyilvánított parkot is. Az eredetileg barokk stílusú kastélyt Orczy Lőrinc építtette 1769 és 1770 között, klasszicista stílusúra 1826-ban alakították át, és legutóbb 2007-ben újították fel. A kastély 1957 óta ad helyet a Mátra Múzeumnak. A barokk kiállítótermeiben vadászattörténeti, helytörténeti, ásványtani és őslénytani kiállítás tekinthető meg, valamint a belső udvaron láthatják az intézmény „védjegyét" a mamutcsontvázat.

Az új Természettudományi pavilonban, mely három szinten várja a látogatókat, a középpontban egy 15 méter magas kocsánytalan tölgy áll. A fa köré szerveződik az a 24 dioráma, mely különböző élőhelyek világát tárja elénk. A kiállítást egy növényekkel, akváriumokkal és terráriumokkal teli pálmaház színesíti, a kert pedig egy apró, halakkal teli tóval és játszótérrel csábít. Sok anyuka érkezett kisgyerekkel, mikor mi kiléptünk a mamut plakettel díszített kapun, hogy tovább induljunk az utunkon.

Nyitvatartás: A Mátra Múzeum hétfőnként zárva tart, de keddtől vasárnapig 9 és 17 óra között folyamatosan látogatható.

Belépő: teljes árú jegy 1100 forint, diák jegy (6-26 év között) 550 forint, nyugdíjas jegy (62 év felett) 550 forint.





A Mátrában és a Bükkben nemcsak enni, de inni is jókat lehet Tudták, hogy az ország 22 borvidéke közül területileg a Mátrai Borvidék a második, a hegyvidékiek között pedig az első helyen áll? Vagy azt, hogy a mátrai borok jellemzőjét a vulkanikus talaj egyedisége és illatossága adja? És arról hallottak, hogy a Gyöngyöstarjánban található Haller pince, Közép-Európa leghosszabb egyenes ágú pincéje, és összesen 540 méter hosszú?

Nagygombos Borászat

www.nagygombos.hu

Még a felújítás előtt meg lehet nézni a gróf Grassalkovich Antal által építtetett kúriát, amit körülölelnek a szőlők, és az ország egyetlen hordós érlelésű gamay noir rozéját is a pincészet készíti. Centurio Szőlőbirtok

www.facebook.com/centurioszolobirtok/

Ludányi Balázs pincéjében órákat el lehet tölteni. A fiatal borász mesél, az idő repül, mi pedig a Mátrai borvidék sokféle arcát megismerhetjük a pezsgőtől a komoly, hordós érlelésű vörösekig. Levente Szőlőbirtok és Pince

www.leventewine.hu

Az abasári általános iskola igazgatója, ha éppen nem együtt gördeszkázik a tanulóival, akkor borászkodik, méghozzá úgy, hogy a legjobb fine dining éttermek keresik a borait. Losonci Bálint

www.losonci.hu

Az organikus szőlőművelés egyik nagykövete, aki mindent tud a mátrai dűlőkről. Ha nála járunk, a ritka turánt és a Gereg-dűlőről származó kékfrankost mindenképpen kóstoljuk meg. Pincelátogatáshoz mindenképpen érdemes előzetesen időpontot egyeztetni!

Lőfegyverek, drótkötelek és függőhidak

A Mátra és a Bükk-vidék bővelkedik kaland- és élményparkokban! Mi ezúttal három teljesen különböző parkot jártunk körbe, kettőt a Mátrában, egyet pedig Lillafüreden, az erdő közepén, nem messze a gyönyörű Palotaszállótól. A Lillafüredi Sport- és Kalandpark a Bükk-hegység lábainál húzódó Szinva-völgyben, a Szinva-patak és a Garadna-patak összefolyásánál kapott helyet. A több mint kéthektáros területen találnak épületbe integrált magaslati kötélpályát, terep segway pályát, téli-nyári korcsolya és görkorcsolya pályát, tematikus játszóteret, streetball pályát, poolball pályát, valamint egy pihenésre alkalmas piknikrétet is.

A hely egyik legnépszerűbb pontja a lézerharcos aréna, ahol a csapatok vagy az egyéni ellenfelek egy harminc perces csatában küzdhetnek meg egymással. De sokak által kedvelt a zipline lecsúszó is, ami a főépület sarkából, tizenkét méter magasságból induló óriás átcsúszást jelent. Ha valaki még ennél is bátrabb, akkor kipróbálhatja például az ejtőgépet, ami tizenkét méteres szabadesést szimulál a főépület tetejéről.

A profik számára pedig ott van a hilldog, vagyis a tereproller, mellyel vadregényes lejtőkön, lankás hegyi utakon száguldhatnak végig. A szolgáltatás csak vezetett túrákon, profi túravezetők segítségével vehető igénybe, de már a kezdőponthoz való odajutás is megéri az árát. A vendégeket elektromos kisbusszal szállítják ki a nemrég átadott, 1000 métert bejáró és közel 300 méteres szintkülönbséget leküzdő Jávorhegyi Libegő lábához, ahonnan a rollerekkel „fellibeghetnek" az indulási ponthoz. Nehezen találni ennél izgalmasabb és félelmetesebb sportot.

Nyitvatartás: A Lillafüredi Sport- és Kalandpark időjárástól függetlenül, minden nap 10-től 18 óráig nyitva tart.

Belépő: Az alap belépőjegyeken kívül többféle jegy közül választhatnak, melyek közül a kalandpark oldalán válogathatnak.

A sástói Oxygen Adrenalin Parkban szintén mindenki megtalálhatja a legmegfelelőbb élményelemeket. A park legfeltűnőbb és legrégibb eleme a 20-25 méter magasan kifeszített, 183 méter hosszú függőhíd, ami annál jobban kileng, minél többen mennek rajta – így az izgalom kedvéért érdemes bevárni a többi látogatót is. A családok inkább augusztusban keresik fel a parkot, ilyenkor működik az összes vizes elem, az ugrálóvár és a nyári játékok is. A baráti társaságok pedig a tavaszi, kora őszi időszakban szeretik kipróbálni az olyan extrém elemeket is, mint a függőhídon túl található 1 vagy 2 személyes óriáshinta. A hinta a szakadék peremén áll, és ha az ülések alatt található csapóajtó kinyílik, a székek körülbelül 20 métert zuhannak a mélybe. Ezt követően a látogatókat egy csörlő segítségével húzzák vissza a peremre. A parkban ezek mellett található még egy canopy- vagyis drótkötélpálya, és főszezonban egy vár alakú kávézó is. Két panzió is helyet kapott még a parkban, így kétnapos osztálykirándulásokra és céges csapatépítésekre is van lehetőség.

Nyitvatartás: Az Oxygen Adrenalin Park idén már csak november 4-ig, az őszi szünet végéig tart nyitva, de télen a bobpálya hétfőtől péntekig 10-től 16 óráig használható.

Belépő: Az alap belépőjegyeken kívül többféle jegy közül választhatnak, melyek közül a kalandpark oldalán válogathatnak.

Az előző kettőhöz képest a mátrafüredi High-Tech Sportok Bázisa már teljesen más vonalat képvisel. Az abszolút zöld, vagyis környezetbarát cég a legkülönfélébb terepekre kínál élménytúrákat a manapság fellelhető legjobb terepjárgányokkal. Emellett többek között csapatépítést, tereplovaglást és családi terepfelderítési játékokat is szervez.

Mikor felkerestük őket, három különböző elektromos járgányt hoztak elő a garázsból a kedvünkért. Az egyik, az Európában csak náluk kipróbálható elektromos quad volt, melyet eredetileg a brit hadsereg számára fejlesztettek ki. A kétszemélyes gép akár 50-60 km/órás sebességgel is képes robogni. Mi majdnem elhagytuk a hajunkat egy rövid út után, de a tempó felszabadító élmény volt. De kipróbáltuk az e-rangert is, ami egy 4-5 személyes, elektromos összkerék-meghajtású ranger terepjáró, és száguldás közben azt duruzsolta, hogy elvisz minket a Mátra legszebb vidékeire, legyen nyár, ősz vagy tél. A harmadik jármű pedig a mountaincart volt, ami egy új fejlesztésű mókás eszköz. Olyan, mint egy szánkó három kerékkel, de hó nem kell a csúszáshoz. Egyike azoknak a járgányoknak, amikkel le lehet suhanni Magyarország leghosszabb, 7 kilométeres, legális erdei off-road (downhill) ösvénypályáján, a Kékestetőtől Mátrafüredig.

Ha azonban olvasóinknak mégsem a féktelen száguldás jutna először az eszükbe a Mátráról, akkor a Bázis winecaching programját ajánljuk, melyre egész évben lehet jelentkezni. A geocaching speciális változatában borral telnek meg a megkeresendő ládikák. A csapattagoknak együtt kell működnie, használniuk kell a technika vívmányait, és ki kell bogozniuk a logikai és szellemi fejtörőket, útvesztőket, hogy közelebb jussanak a kincshez, vagy akár egy történelmi mátrai borkülönlegességhez vagy pincéhez. A jó hangulatú vezetett túra két órát vesz igénybe Mátrafüred környékén, de valószínűleg senki sem bánja majd a ráfordított időt.

Nyitvatartás: A High-Tech Sportok Bázisa az év minden napján, időjárástól függetlenül 9-től 17 óráig nyitva tart.

Belépő: Az egyes túráknak külön ára van a használt eszközök és a csapatok létszámától függően. A túrák közül a mátrafüredi bázis oldalán https://hsb.hu/matra-turak-programok válogathatnak.