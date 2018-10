A világ legjobbjai között díjazták a Kreinbacher pezsgőt

A somlói Kreinbacher Birtok pezsgőjét a világ legjobbjai között díjazta a zsűri a Champagne és Pezsgő Világbajnokság díjátadóján, Londonban. A birtok két trófeával tér haza a gáláról – olvasható a szerkesztőségünkbe érkezett közleményben.

A legjelentősebb pezsgőverseny, a CSWWC (Champagne and Sparkling Wine World Championships) szakértő zsűrije a 2018-as mezőny aranyérmesei közül választotta ki a legkiemelkedőbb tételeket. Az összesen 25 trófeát, köztük a kilenc nemzeti trófeát és a hét, stílusonként kihirdetett világbajnoki címet október 24-én este jelentették be Londonban, ahol a kategóriagyőzteseknek járó Best in Class nagydíjakat is átadták.

A díjkiosztóra a Kreinbacher Birtok is meghívást kapott, mivel az idei versenyen két pezsgőjük szerepelt aranyéremmel. A londoni gálán a legmagasabb szintű elismerés, a világbajnoki trófeák egyikét vehették át Essi Avellan zsűritagtól. A Prestige Brut 2013 Magnum elnyerte a legjobb brut, nem hagyományos szőlőfajtából készült pezsgőnek járó vb trófeát. Ugyanez a tétel megkapta a nemzeti trófeát is, mint legjobb hazai pezsgő, emellett két kategóriagyőztes, azaz Best in Class címet, mint legjobb magyar évjáratos brut és legjobb hazai magnum pezsgő.

A Somlón, tradicionális módszerrel készült Prestige Brut 2013 Magnum 100% furmintból készült és több mint négy éven át érlelték seprőn. A 2013-as évjárat válogatott alapboraiból házasították, emellett a magnum palackos érlelésnek köszönheti összetett aromáit és finom habzását. A Birtok másik aranyérmese, a Brut Classic 2015 Magnum szintén Best in Class díjazott lett Future Release kategóriában. A házasítást 29% chardonnay egészíti ki, amely a furmintra jellemző gyümölcsösség mellett sokat hozzáad az elegáns összképhez.