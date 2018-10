Kézről kézre járó kancsók, feldíszített traktorok, nótaszóval kísért felvonulások és szüreti bálok, majd pirkadatig tartó örömünnep a szőlőtőkék körül. A legjobb szüreti programokat gyűjtöttük össze a Balatontól egészen a lavaux-i szőlőültetvényekig, ahol az utazó szüretelőket élelemért és szállásért cserében várják egy kis munkára. Szerintünk októberben erre a két helyre utazzanak!

Az ősz elsősorban a szüret ideje. Ilyenkor összegyűlnek az emberek, és dalok, mesék, népszokások, babonák kíséretében elkezdik feldolgozni az adott régió ízletes, lédús, érett szőlőfürtjeit. A tizenhatodik és tizenhetedik században, szinte az összes szőlőtermő területen sátoros ünnepnek számított a szüret, vagyis aki csak tehette, hazatért erre az időszakra, hogy besegítsen a munkában. Hazánkban Orsolya, Terézia vagy Simon és Júdás napjához kötötték a szüret idejének kezdetét, vagyis legkorábban október második felében kezdték el a munkákat.

Természetesen ez ma már nem teljesen így alakul, hiszen több hírt is olvashattak arról, hogy idén, 2018-ban, a nagy meleg miatt egyes szőlőfajták szüretelése már jóval szeptember vége előtt elkezdődött. De bármikor is kerül rá sor, a szüret a legtöbb esetben a komoly munka és az örömünnep keveréke. Zenés, táncos ünnepségek kerekednek a szőlőtőkék körül; akinek egy talpalatnyi termőterülete van, az már hetekkel előtte készülni kezd a barátok, rokonok fogadására.

A Balatoni borrégióban sincs ez másként. Itt, Magyarország legrégibb bortermő területeinek ölelésében már augusztus közepe óta tartanak a vigasságok és a színes programok. Csopakon, Badacsonyban, a Káli-medencében, a zalai, vagyis ma Balaton-mellékiként jelölt borvidéken és a Somlón is szüreti felvonulásokkal, bállal, kulináris élményekkel és borkóstolókkal várják a vendégeket egészen október 21-ig.

Az első ilyen közelgő program, amit érdemes lehet felkeresni, az a Lovason, Paloznaktól nem messze megrendezett Lovasi Szüreti Fesztivál. Az október 13-ára tervezett, hetedik alkalommal összehívott ünnepségen szüreti menettel, lovasokkal, betyárokkal, népviseletbe öltözött felvonulókkal, harmonikaszóval, népdalokkal és boros nótákkal találkozhatnak. A napot néptánc csoportok előadásai, betyárbemutató, közös nótaéneklés és utcabál színesíti, miközben kézről kézre járnak a kancsók, és a község borait is meg lehet kóstolni.

Zánkán, a Káli-medencében egy kicsit hagyományosabb ünnepség részesei lehetünk. Ahogy a vigasság kiírásában szerepelt, „2018. október havának 20. napján Szüreti Mulatság és Felvonulás tartatik Zánkán, melyre mindenki elvárattatik, meghívattatik. A déli harangszó után útnak indulnak a legények és a menyecskék, hogy az esti bálra mindenki kedvét megteremtsék". A felhívásban szerepel, hogy mindenki díszítse fel a kocsiját, traktorját és persze saját magát is, mert mindenkit vár a Szüreti Felvonulás és az esti Bál.

A Füredi Szüret nem aprózza el, rögtön öt napra várja a szüreti hangulat, a szőlő és a bor kedvelőit 2018. október 19-től, október 23-ig. A forgatagban ott lesznek a vidék borosgazdáig, a borrendek tagjai, néptáncosok, lovas kocsik, huszárok, mazsorettek és a városi fúvószenekar is végigvonul a településen. Természetesen a borkóstolás sem marad el, Balatonfüred és környékének ízletes borai minden megmutatkoznak az ünnepség ideje alatt.

A lavaux-i borvidékre már csak a látvány miatt is megéri elutazni

Bár Svájc nem tartozik a legnagyobb borkészítő vidékek sorába, mint mondjuk Franciaország vagy Olaszország, és nincsenek olyan évszázadokra visszamenő szüreti és borászati hagyományai sem, mint Görögországnak, de a helyi borok igenis megállják a helyüket, még úgy is, hogy ritkán találni belőlük az európai polcokon. Hogy miért? Az ok egyszerű: mert a svájciak megisszák azokat.

Ennek ellenére marad elég ahhoz, hogy vendégként remek borkóstolókon vegyünk részt. De ha nem csak kóstolni, dolgozni is szeretnénk a tőkék körül, akkor a Montreaux-től húsz perces vonatútra található UNESCO Világörökségi listás Epesses falucska mellett ott várnak ránk Lavaux szőlőhegyei. A környéken több kisebb falu alkot egy-egy közösséget, és úgy építkeznek, hogy kis alapterületű, háromemeletes kőházaikkal a lehető legkevesebb területet foglalják el. A többi teraszos, kőfalas hely már a tőkéké.

A dombok és az azokon kialakított teraszok, ahol a svájci borszőlők legjobbjai teremnek, olyan lejtősek és szűkek, hogy a szüretet csakis kézzel lehet végezni. Ezért minden évben idesereglenek a helyi gazdák, hogy segítsenek a szüretelésben, ami, ha az időjárás is úgy akarja, októberben csúcsosodik ki.

Ha tehát nem áll tőlünk távol egy kis munka, érdemes körbenézni az interneten és rákeresni a vidék gazdaságaira, ahol felajánlhatjuk a segítségünket élelemért és szállásért cserébe; sőt, ha sok a munka, még némi honorárium is jár a fáradozásainkért. Természetesen nemcsak Lavaux várja örömmel az „utazó-szüretelőket", a La Côte környékén, illetve Lausanne és Genf között is érdemes érdeklődni.

Ahogy az lenni szokott, a szüreti időszakot becsülettel le is kell zárni. Erre tökéletes alkalom az október 31-től, november 4-ig tartó "Lavaux Passion" nevezetű, bortúrákat szervező rendezvény, melyet idén Bulle (Fribourg) környékén rendeznek meg. A hosszú hétvége ideje alatt a vidék legtöbb pincészete és borásza képviselteti magát, amelyek mind azon vannak, hogy átadhassák a közönségnek, miért is szeretik annyira szenvedélyesen ezt a vidéket. Érdemes tudni, hogy a programsorozatot minden évben más helyen rendezik meg, hogy Lavaux minden szegletét megismerjék az érdeklődők és a borászok is.