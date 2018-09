Élő halat venne? Figyeljen a szagokra, nézze meg az eladót, aztán döntsön!

A kiegyensúlyozott táplálkozás része a rendszeres halfogyasztás is. Sajnos, mégsem eszünk elég halat. Ennek több oka lehet, ezek közül az egyik, hogy halat venni nehezebb, és mivel romlandó áru, ezért frissen eleve ritkábban is találkozunk vele. De most dietetikus segít, hogy milyen szempontok alapján válasszunk a pultnál. Halvásárlási fortélyok a tengerészeti világnap alkalmából.