Ezeken a helyeken fizetheti verssel a kávéját

Eddig a költészet napjára, március 21-re időzítették a kávéért verssel fizetés akcióját, idén azonban még egy dátumot kijelöltek erre. Október 1-jén, hétfőn tartják ugyanis a kávé világnapját, ezért egy teljes napig megint minden, ismert vagy saját költésű vers kávéházi fizetőeszközzé válik a kampányhoz csatlakozott éttermekben és kávézókban. A kezdeményezés mögött ezúttal is a bécsi kávépörkölő és a bécsi kávéházi kultúra megteremtője, a Julius Meinl áll.

Az őszi akciójuk annyiban azért mégicsak más a korábbi gyakorlathoz képest, hogy ezúttal az emberi kapcsolatok fontosságára helyezik a hangsúlyt. Ez pedig annyi jelent, hogy akik ezen a napon egy kávéházba beülnek beszélgetni és leírják kedvenc vagy ott helyben, közösen szerzett versüket, akkor egyikük feketéjét automatikusan a vendéglátóhely állja.

Az október elsejei felhíváshoz 17, Julius Meinl kávét forgalmazó helyszín csatlakozott országszerte, köztük több nagy múltú kávéház és cukrászda is. A Meet With a Poem névre keresztelt kampányban való részvételt az éttermek és kávézók ajtómatricákkal, plakátokkal, valamint az asztalra kihelyezett cetlikkel és ceruzákkal is jelzik. Ha pedig a kávézásról és a közös versírásról még egy fotót sikerül készíteni, akkor a szervezők arra kérik a kávérajongókat, hogy töltsék fel erre a weboldalra, mert a költeményekből a végén JP Cooper énekes és dalszövegíró állít majd össze egyetlen slágerré.