Kiderült, melyik a legjobb New York-i street food

A Vendy Awards Egyesület idén tizennegyedik alkalommal díjazta a legjobb street foodot New Yorkban. A versenyt ebben az évben öt kategóriában rendezték meg. Kitűnőnek találtatott több szír, török, afgán, görög, venezuelai és kambodzsai utcai vendéglő New York különböző kerületeiből. A legjobb reggelizők között van a Cheong Fun Rice Noodle, az Evelia Tamales Mexicanos, a King David Tacos, a Mama Jo's és a Saravana Bhavan – ez is mutatja, hogy a kínaitól a mexikóiig és az indiai vegán fogásokig széles a skála - olvasható a New York Post cikkében.

A food truck-ok közül befutó az új kínai JAK!, a Makina Cafe, és több thai, illetve indonéz étkezde. A legjobb desszertet gyártók között szerepel egy Brooklyn-i maláj fagyizó, egy japán édességárus és egy erdélyi román sütiző is.

Bár a világ minden nagyvárosában kedvelt műfaj a sétálgatás közbeni eszegetés, talán New Yorkban a legnépszerűbb ez az étkezési forma. A 19. század végén elterjedt hamburgerek, pizzák és hot dogok arzenálja mára számos külföldi újdonsággal bővült, melyeknek némelyike már éttermi minőségben és tálalással készül.

A Nagy Alma utcáin a világ minden nemzete képviselteti magát a food truck és street food étkezdékben. Ez a turisták kedvelt napi étkezési módja is, hiszen olcsó, városnézés közben is megejthető, ráadásul nem kell nézegetni az étlapot és a borravaló sem kötelező; ha finom az étel, úgyis visszatérünk még egyszer kétszer.