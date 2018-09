A Gesztenyés-kertbe költözik idén a Kürtőskalács Fesztivál

Málnás, gyömbéres, mazsolás és még számtalan egyéb ízesítésű, sőt glutén-, és laktózmentes kürtőskalácsot is kóstolhatnak majd az októberi Kürtőskalács Fesztivál vendégei, miközben a szervezők gyerekprogramokkal, koncertekkel és gasztroversenyekkel is készülnek majd.

Hatodszorra rendezik meg a Kürtőskalács Fesztivált, amit idén október 12. és 14. között tartanak a Gesztenyés-kertben. A hagyományos mellett különböző ízekben és méretben találunk majd kalácsokat, illetve abból készült desszerteket is. A táplálékallergiával vagy -érzékenységgel küzdők teljeskiőrlésű lisztből, glutén- és laktózmentes alapanyagokból készült változatokat is találnak majd a standokon.

A kürtőskalácsokon túl lehet majd kóstolni bort, pálinkát és kávé-különlegességeket, de sajtok, sonkák, kolbászok, kenyérlángos, sült burgonyaszirom is kínálgatja majd magát. De ismét berendezik a Faszénen Sült Ételek Udvarát is, ahol grillen sült kolbászokat, bolgár csevapot, székely miccset, szarvasburgert, bárány nyársat, grillkukoricát és gesztenyét is kóstolhatnak majd a látogatók.

Idén, ahogy a fesztivál Facebook-oldalán írják, a rendezvénynek korábban helyet adó Vajdahunyad vára már nem tudott teret biztosítani, ezért beköltöznek az Alkotás utca, Csörsz utca és Jagelló út között található Gesztenyés-kertbe. A Kürtőskalács Fesztivál minden programja ingyenes, ezekről bővebben itt olvashatnak.