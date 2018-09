Huszadszorra is ünnepelje a gulyást a szolnoki fesztiválon

Mintegy kétszáz bográcsra és csaknem negyvenezer látogatóra számítanak a péntektől vasárnapig tartó 20. Szolnoki Gulyásfesztivál szervezői.

Idén is mintegy száz csapat, baráti társaságok, cégek, családok főznek majd együtt a szolnoki Tiszaligetben. Az 1999 óta évente megrendezett találkozó célja a tájjellegű magyar konyha népszerűsítése és hagyományainak ápolása, és most is teret kap majd a népzene és a népművészet is.

A fesztiválra több országból - köztük Szolnok testvérvárosaiból is - érkeznek látogatók. Jelen lesznek például a finn Riihimäki, a német Reutlingen, a lengyel Bielsko-Biala és a romániai Nagybánya küldöttei, akik bemutatják saját gasztronómiai értékeiket. A fesztiválon főzőversenyt rendeznek, hagyományőrző íjászok tartanak bemutatót, valamint "Gulyáskirályt" is választanak. Népzenészek, köztük tekerőlantművész és harmonikás is szórakoztatja majd a közönséget.

Megrendezik a Hollóy Tamás Súlyemelő Emlékversenyt, fellép a Légierő Zenekar és a lengyel Bielsko-Bialából érkező Kapela Beskidek népzenei együttes is. A rendezvény keretében tartják mintegy kétszáz általános iskolás gyermek részvételével a 2. gyermek és ifjúsági népzenei és néptánc tehetségkutatót.

A jubileumi fesztiválon a szolnoki Origo együttes ad koncertet, fellép a Commers és a Retro Zóna zenekar és színpadra lép Csányi Sándor, a "Gulyáskirály" is. A kisebbeket játszóházzal, vidámparkkal, légvárakkal és egyéb programokkal várják.