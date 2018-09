Champage-bár lánc indul Budapesten

Champagne-bárok nyílnak a főváros vendéglátóhelyein belül, ahol a legjobb champagne-okat és magyar, champagne-i technológiával készült pezsgőket árusítanak. A külön erre a célra kialakított pultok mögött csak a témában szakértő sommelier-ek állhatnak, akik időről időre tematikus workshopokat és kóstolókat, pezsgővacsorákat is tartanak.

Prémium champagne-okat és pezsgőket egybegyűjtő champagne-bárok nyílnak több fővárosi vendéglátóhelyen: a külön erre a célra kialakított pultokban több évig érlelt, vagy akár évjáratos Vintage pezsgőket lehet pohárral kóstolni. A franchise tulajdonosa Bárány Péter, aki a növekvő piaci igényekre reagálva hívta éltre az önálló márkaként működő The Champagne Bar-t. A franchise referencia pultjával a 27. Budapest Borfesztiválon, a Budai várban lehet először találkozni, ahol 16 féle champagne és az újdonságnak számító champagne-i technologiával készült, 3 féle Brebis pezsgő lesz kapható - derül ki a hozzánk eljuttatott közleményből.

"Folyamatosan nő a kereslet a pezsgőkre és champagne-okra, miközben a hazánkban forgalmazott teljes választékot egyetlen hely sem vonultatja fel. Ennek fő oka, hogy a forgalmazók általában egy adott márkát preferálnak. A The Champagne Bar különlegessége, hogy a legnagyobb champagne házakat hozza el a fogyasztóknak ugyanabba a pultba. Az üzlet kialakításánál nem feltétel egy önálló vendéglátó egység átalakítása, bárhová könnyen beépíthető. A cél, hogy a kifinomultabb ízlésű vendégeket és a pezsgőzéssel ismerkedő fogyasztókat is kiszolgáljuk, ezért elérhetővé tesszük, hogy a hagyományos sortiment mellett a minőségi champagne-ok és pezsgők bárhol felkerüljenek az itallapokra a lehető legtöbb forgalmazótól" – mondta el Bárány Péter, a The Champagne Bar tulajdonosa.

Az első önálló champagne-bár október elején a Jászai Mári téren nyílik, majd ősz végén átalakul egy Liszt Ferenc téri meglévő vendéglátó egység is. Kora tavasszal további két népszerű belvárosi vendéglátóhelyen épül át a meglévő pult, és a tulajdonos reménye szerint hamarosan Debrecenben és Szegeden is találkozhatunk champagne-bárokkal.