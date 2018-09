Kávémúzeumot nyit a Lavazza Torinóban

Új székhelyet nyitott a Lavazza az olasz nagyvárosban, és akkor már miért ne toldották volna meg egy pofás kávémúzeummal is.

Az új székhely neve La Nuvola, azaz "A felhő", és Torinó Aurora negyedében található. Úgy tűnik, ennél tökéletesebb hely nincs most a bolygón, ha mindent szeretne megtudni kedvenc feketéjéről – írja a Lonely Planet.

"Érzéki utazás a kávé világába" - ezzel a szlogennel nyitja meg a Lavazza a múzeumot, melyben öt témát ismerhet meg a látogató öt útvonalon. A Casa Lavazza (Lavazza háza) a vállalat létrejöttét és történetét mutatja be, a The Factory (Gyár) mindent elárul arról, hogyan készül a kávé, a The Piazza (Tér) az olaszok kávézási rítusainak állít emléket, 60-as évekbeli hangulatban, a The Atelier (Műhely) azoknak a kreatív együttműködéseknek állít emléket, melyekben a Lavazza a története során közreműködött, köztük a reklámokat is; míg a az utolsó egy 360 fokos interaktív installáció, melynek neve The Universe (Univerzum).

A látogatókat egy "okos kávéscsésze" vezeti végig a múzeumon, mely digitális kiállítási darabokat és multimédiás tartalmat kapcsol be az adott állomásokhoz érve, és rögzíti is az útvonalat: ezt a végén elküldhetjük emailben magunknak.

A látogatás végén természetesen egy különleges kávékeveréket is megkóstolhatunk, a La Nuvola előtti térre kilépve pedig megcsodálhatjuk a Lavazza irodáit, melyek eddig négy különböző városban voltak. Az épületegyüttes egy kora keresztény bazilika romjaira épült, és a tervezőknek gondjuk volt megmenteni és kiállítani az ehhez kapcsolódó emlékeket is.