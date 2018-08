Költözik Tokió híres halpiaca, hogy jobban elférjenek a turisták

A világ legfrissebb szusijáért olyan sokan zarándokolnak ide, hogy elfogyott a hely.

A Cukidzsi halpiac Tokió egyik legtöbbet látogatott látványossága, és jelenlegi helyén egyszerűen nem tud több turistát fogadni – írja a Lonely Planet. A legnagyobb élményt a tonhalárverés jelenti: volt már olyan is, hogy egy nagyobb halacska 185 millió forintért kelt el. Hogy jelen lehessenek az árverések, egyes turisták már hajnal kettőkor sorban állnak az ajtónál. Naponta csupán 120 látogatót engednek be a hajnali árverésre, melyen a helyi séfek licitálnak. Most azonban úgy tűnik, az 1935 óta itt működő halpiacnak mennie kell.

Hivatalosan október 6-án zár be a piac, de a tonhalárverések utoljára szeptember 15-én fogadnak ezen a helyen látogatót. A belső piac szeptember 29-ig kereshető fel, míg a külső még októberben is nyitva lesz. A piac Tojoszu (Toyosu) piac néven, egy vadonatúj, modern épületben nyit újra innét két kilométerre, október 11-én.

Az új helyszín három épületből áll majd: egy zöldség-gyümölcsöt, kettő a tenger gyümölcseit kínálja majd, és mindegyik közvetlen kapcsolatban áll majd a Shijo-mae metróállomással. Mindegyik épületben külön emelvényt építettek a nézőknek, akik az aukciót szeretnék figyelemmel követni. Bővebb információkat a piac saját honlapján talál.