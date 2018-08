Megnyílt az extravagáns sörhotel az USA-ban

Ha tavaly tavasszal elolvasta cikkünket az Ohio-beli Columbusba tervezett sörös szállodáról, és azóta is csorog a nyála, jó hírünk van!

A BrewDog skót sörmanufaktúra 2018 márciusában tett közzé egy felhívást, hogy közösségi pénzt gyűjtsenek a columbusi egyetem campusán tervezett sörhotel felépítéséhez. Úgy tervezték, az objektumban minden szobában saját sörcsap várja majd a vendégeket, akik a zuhany alatt is találnak feltöltött minibárt, és sörből készült kozmetikai termékeket is.

Az álom immár valóra vált: a Doghouse sörhotel megnyitott – írja a Travel and Leisure. A 32 szobás szállodában a welcome drink természetesen sör, amit a lobbyban lehet elfogyasztani. A lobbyban egyébként sörrel kapcsolatos játékokra is lehetőség nyílik, ilyen például a "beer pong", illetve egy interaktív sörmúzeum. A szállodában egyébként, mint a sörgyár és a hotel neve is sugallja, kutyákat is szívesen látnak: néhány szobát kutyabarátra alakítottak ki.

Bár forró sörben nem csobbanhat a kádban, de ezenkívül a sörgyár minden más ígéretét betartotta. Ezt azonban megteheti hozzánk jóval közelebb, a tiroli Tarrenz városkában.