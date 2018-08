Fusson maratont a Feröer-szigeteken egyenesen egy Michelin-étteremhez

Ha nem tud dönteni a következő vakáción a testmozgás és a ínyenc fogások kóstolgatása között,nem is kell: menjen a Feröer-szigetekre.

Egy szeptemberi maraton során ugyanis szó szerint egy Michelin-csillagos étteremben frissülhet fel – írja a Lonely Planet. Az Útilív Kalandfesztivál szeptember 7. és 9. között egy maratont és egy ultramaratont is kínál a sportos gourmet-knak.

Mostanra kétszázötvenen neveztek a versenyekre, melyek a vad szépségű tájon, természetesen terepen zajlanak majd. És bár a céljuk miatt kitüntetett helyzetben lévő maraton száma a világban egyre gyarapszik, még mindig akadnak, akik inkább a helyi konyha miatt mennek nyaralni valahová, mint a futás miatt. Így aztán ez a verseny igazi kuriózumnak számít: egy pihenő az út során, ahol kisebb falatokat és frissítőket vehetnek magukhoz, a helyi egyetlen Michelin-csillagos étterem lesz, a Koks.

Persze egy fesztiválhoz önmagában ez nem lenne elég. A hétvégén a maratonok mellett további terepfutás, vízi sportok és gyalogos túrák várják az érdeklődőket, akik a témába vágó előadásokon és filmvetítéseken is részt vehetnek. Aki pedig megéhezik, elég, ha elsétál a Koks étteremhez, mely az egyetlen a Feröer-szigeteken, ami Michelin-csillagot nyert 2017-ben és idén is sikerült megtartania, és a Skandináv Országok Legjobb Étterme díjat is elnyerte.

Az étterem egyébként hagyományos helyi ízeket kínál fenntartható, helyben termesztett hozzávalókból, egyszerű környezetben, családias hangulatban.