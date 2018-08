Megvan az Év strandétele: egy biztos, fura a neve

Az idei versenynek több újdonsága is volt. A díjat alapító Balatoni Kör úgy döntött, hogy Nagy-Golyán Nikolett (Kalóz bisztrók) és Bezerics Dániel (Paletta bisztrók), akik a korábbi években rendre megnyerték a versenyt, ezúttal inkább a zsűriben vegyenek részt a gasztro újságíró zsűri mellett, így a Balatoni Kör tagjai idén nem indulhattak a versenyen.

Az erős mezőnyben az Év Strandétele díjat idén a Gofcsi fantázianevű goffrisütőben kisütött tócsni nyerte. Megálmodója, Szikra Gabi szerint a dödöllére is emlékeztet a tészta alap, ami az egyik legfontosabb hagyományos zalai-somogyi étel.

290 forintba kerül a két szelet újfajta krumplis gofri, rá tejfölhab, szárított paradicsom, ementáli és ráolvadó kecskesajt, pirított vöröshagyma és lilahagyma kerül. Kacsapörc feltéttel is lehet kérni. A Konyhám tavaly az év felfedezettje díjat hozta el a balatonfenyvesi strandra, Tortizza nevű ételükkel. Idén már sokkal több helyi alapanyaggal dolgoznak és terveik szerint télen Fonyódra költöznének A Téli Konyhám néven, amivel első ízben négy évszakos BeachFood hellyé válhatnak.

Idén az Év Felfedezettje a zamárdi strandra hawaii idillt varázsoló Tiki Beach Bisztró lett. Velős pirítóssal neveztek, de csodajó nyári ételük a görögdinnyés gazpacho, italválasztékuk is megjárja: koktél fronton saját kreációjuk a Bahama Marci, óriási népszerűségnek örvend. A színes székekkel már messziről kedvesen invitáló helyen garantált a chill out élmény, nemcsak szörfösöknek és fiataloknak, hanem családosoknak is.

Sorra nyílnak a minőség iránt elkötelezett új helyek a tóparton és már a retro, illetve nem újhullámos büfé kategóriából is döntőbe került egy hely,

a balatonmáriai Fröccsterasz és Strandgrill Erika, akik az egyik legnagyobb strandklasszikust újragondoló Lángos nuggets-szal neveztek.

A legbiztatóbb fejlemény az, hogy ebben a kategóriában is érzékelhetően javul a kínálat,a büfék egy része már felismerte a megújulás szükségességét,ami nem szükségképp jelent újhullámos választékot, kommunikációt és arculatot, mert enélkül is lehet korrekt a strandvendéglátás, akár nagyüzemi méretekben is, sőt: ez esetben talán még inkább lehet saját készítésű alapanyagokkal, szószokkal és szigorú minőségi követelményekkel dolgozni.

Balatonmárián a kikötőben két éve nyílt újhullámos bisztró, a Port Burger is döntőbe került, szentgyörgyvári tokhalból készült kolbásszal újragondolt TokDog nevű ételükkel. Az északi partról viszont csak a Mango Beach bisztró fért be idén a döntőbe. Inkább nívós bisztró konyha révén lettek kulthely a környéken. Már évekkel ezelőtt úttörők voltak a györöki strand kínálatának megújításában. Az általuk nevezett omaha marhaszegyes baguett mézes mustárral lényegében pastrami, és egyben elképesztően finom, könnyű strandétel. Ha egyszer megkóstoltuk, másodszor is fogunk kérni. Ilyenkor sajnálja a zsűri, hogy nem adhatja több ételnek a fődíjat.

A verseny előválogatását idén is a We Love Balaton portál végezte, a végső döntést pedig három gasztro-újságíróból (Magyar Konyha, Index, We Love Balaton) és a Balatoni Kör tagokból álló szakmai zsűri hozta meg.

A versenyt szervező Balatoni Kör szóvivője, Kardos Gábor szerint sorra nyílnak az újabb strandbisztrók a Balatonnál, és a tapasztalatok szerint a korábbiak is újítanak, fejlődnek, ezért a verseny évről évre szorosabb. Gasztrotrendként a minőségi kreatív szendvicseket lehet kiemelni és a globális gyorsétel ikonok helyett a hazai strandkonyha klasszikusait igyekeznek inkább újragondolni.

Az üdülőrégió ismert borászaiból és vendéglátósaiból álló Balatoni Kör célja az Év Strandétele díjjal az volt, hogy ebben a kategóriában is legyen valamilyen szakmai elismerés, és erősödjön a verseny.

Másik fő törekvésük a tájidegen elemek helyett balatoni alapanyagok népszerűsítése a büfékben, ami nemcsak egészségesebb és gasztronómiailag magasabb minőség,de gazdaságilag is sokkal kedvezőbb a régiónak, ha a helyi termelőket részesítjük előnyben. Ezt szolgálja a kör három éve meghirdetett Beach Food programja is. A cél, hogy frissen, helyi alapanyagokból készített kreatív ételek jelenjenek meg minél több helyen a jellemzően import mirelit tömegáruval, például a hekkel szemben - mondta Kardos Gábor, aki szerint a Beach Food sikere már a retro büfék egy részét is megújulásra ösztönzi, ami végre elvezethet az egész balatoni strandkínálat javulásához.