Az amerikai Orlando városában immár 13. éve rendezik meg a Varázslatos Étterem Hónap (the Magical Dining Month) névre hallgató gasztronómiai eseményt. A 2018. augusztus 24-től szeptember 30-ig tartó étterem hónap ideje alatt, a gasztro-fanatikusok és azok akik szeretnek jó helyeken jókat enni, három fogásos menüsorokat kóstolhatnak végig 35 amerikai dolláros fix áron.

A VisitOrlando turisztikai oldal már közzé is tette a résztvevő éttermek menüsorait - találhatóak köztük olasz-amerikai ételek, steak-ek nagy választékban, mesteri előételek és fine dining menüsorok is. De a jól ismert és megszokott ízek és helyek mellett idén 20 új vendégváró hely is bemutatkozik. Az éttermek a város két jól körbehatárolható pontján találhatóak, de ami az igazi érdekesség, hogy megannyi Disney Springs étterem és Disney hotel is feliratkozott a listára - írták a TravelWeekly oldalon.

Aki tehát amerikai körutat tervez, vagy éppen Orlando felé jár majd az adott időszakban, és még a Disney mesevilágáért is rajong, az kicsivel több mint 9 000 forintért olyan éttermekben vacsorázhat, mint a Zeta Asia, ami a Hilton Orlando Bonnet Creek szálloda étterme, vagy a díjnyertes Tony Mantuano séf által vezetett Terralina Crafted Italian étterem.

Természetesen az eseménynek adományozói oldala is van, ugyanis minden vendég után egy dollár egy közép-floridai Down-kór egyesület javára megy. A menüket és a foglalási rendszert az OrlandoMagicalDining.com oldalon találják.