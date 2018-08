Egyre nagyobb divat, és egyre szélesebb rétegeket hódít meg ez a végtelenül egyszerű ötlet: pürésített gyümölcs- és/vagy zöldséglé, ami színes, zamatos, és már önmagában a vitalitást, fittséget juttatja eszünkbe. De vajon miben különbözik a turmixtól, és mitől lesz jó egy smoothie?

Amikor – jó pár évvel ezelőtt – kezdett beszivárogni hazánkba is a smoothie láz, kezdetben kicsit úgy voltam vele, mint a mikor a Spice Girls mellett (akiknek nagy rajongója voltam, vállalom a kritikát érte, akkor ők voltak a meNők) egyszer csak megjelent az All Saints. Másképp: mint amikor a Back Street Boys mellett előbukkant az 'N Sync (fiatalabb olvasóink guglizzák meg, kik voltak ők). Nem értettem, mi ez a nagy felhajtás, hiszen már itt van nekünk a turmix, kedveljük, szeretjük, isszuk/néha esszük, minek nekünk még a smoothie, miért olyan nagy hype ez, semmi új nincs benne... Vagy mégis?

Mert ahogy idővel az elődökre hajazó új lány- és fiúbandák zenéit is megszokta a fülem, úgy idővel megértettem a smoothie lényegét is.

Hasonlóság és különbség

A turmix és a smoothie között a fő különbség az, hogy míg a turmix jellemzően tejes alapú – persze lehet joghurtos is –, a smoothie (bár nincs rá fix szabály) jeges, vizes alapú. Ez az eltérés más karaktert, más tápértéket képvisel. Ráadásul a smoothie-t a mai mindenmentes hype és a valós, orvosilag alátámasztott tejfehérje-allergia, tejcukor-érzékenység mellett is többen ihatják, mint a

turmixokat.

A hasonlóság viszont kétségtelen: alapvetően gyümölcsök (és mint látni fogjuk, zöldségek) és

valamilyen folyadék összeturmixolása révén keletkezik a kétféle ital. Annak, hogy mit teszünk a turmixgépbe, szinte csak a képzeletünk szab határt, hiszen legalább annyira népszerűek a zöldfélékkel dúsított (klorofillban gazdag) levek, mint a megszokott édes, krémes italok. A zöld levek a különféle salátalevelektől kapják a színűket, miközben tartalmazhatnak banánt is, magvakat is, sőt, akár mogyoróvajat is. Emiatt aztán kicsit elmosódik a turmix és a smoothie határa. Ráadásul néhány turmix inkább édesség, főleg, ha csokisziruppal és jégkrémmel is dúsítják... (persze nem ez az elsőként választandó recept).

Még egy újabb masina – ez komoly?

A másik nagy filozófiai kérdés, hogy kell-e nekünk a smoothie-hoz külön készülék, aka smoothiemaker? A tv shopokban ezeket is elég sokat reklámozták ahhoz, hogy felkeltse az emberekben az igényt, bizony, nem élhetnek nélküle. Nekem elég sokáig sikerült. Jól elvoltam a turmixgépemmel, míg nem idén húsvétra édesanyám (pardon, a húsvéti nyuszi) meg nem ajándékozott egy saját, külön bejáratú smoothiekészítő géppel.

Akkor meg is fogott egyből a dolog pikantériája, vagyis inkább praktikuma. Mert, hogy valóban nagy segítség, hogy egy kulacsban turmixolódik össze a készülő termék. A csavaros, sportkupakos tetőnek köszönhetően pedig magammal is vihetem (ergo kevesebbet kell mosogatni, ami nagy szó). Voilá, máris meg van oldva az aktuális tízórai vagy uzsonna elkészítése.

Egy palack egészség

A szerelem végül elég nagy lett, mert smoothie-t csinálni nagyon egyszerű és gyors művelet. Ráadásul a kis vitaminoktól hemzsegő kulacs látványosan hirdeti, hogy a gazdája bizony ad az egészségére és az étrendjére... Persze, nem az illúzió miatt iszom smoothie-t, és nem is ezért bátorítok erre valakit, hanem a következők miatt:

♥ Nincs többé fonnyadt, plöttyedt, kukába szánt gyümölcs, hiszen ezeknek egy smoothie-ban új életcélt adhatunk, megihatjuk őket, nem vesznek kárba, mi pedig iszunk egy jót.

♥ A smoothie-t még az is szeretni fogja, aki magában nem, vagy csak ritkán eszik gyümölcsöt. Így sokkal könnyebb megenni, vagyis meginni a naponta szükséges vitamin-, antioxidáns-, ásványianyag-, rostszükségletének egy részét.

♥ Foghúzás után, fogszabályzóval, protézissel szintén csak az előnyeit tudjuk megtapasztalni, mivel a rágást megspórolhatjuk.

♥ A smoothie kreatívvá tesz! Nagy élmény rátalálni a megfelelő kombinációkra (nagy klasszikus, de bevált recept az alma-mandarin-banán alap), és nagy tanulságok születhetnek abból is, hogy mi az, ami csak elsőre tűnik jó ötletnek. Mint ahogyan pl. egy ananász-banán kombó, amelynél vagy csak nem volt elég édes az ananászom, vagy a pomelo nem kellett volna bele... sosem derül ki.

♥ A smoothie kiválthat egy kisebb étkezést is. Így ha mellette valóban nem a kedvenc sütinket eszegetjük, akkor némi energiadeficitet is nyerhetünk általa; és közelebb kerülhetünk a kívánt alakunk eléréséhez is, persze megfelelő mennyiségű és intenzitású testmozgás mellett.

♥ Nem csak édes ízű smoothie készülhet. Egy gyors zöldséglevest is összemixelhetünk vele, ami a nyári melegben különösen jó hűsítő lehet.

Mi a jó smoothie titka?

Fontos, hogy alaposan megmosott, meghámozott, kimagozott és kellően apró méretűre vágott hozzávalókkal dolgozzunk, és mindig adjunk elegendő mennyiségű vizet is a készülő smoothie-hoz. A víz egy része lehet jégkocka is - én még nem próbáltam úgy -, de a klasszikus recept szerint ez a helyes metódus. Itt már felmerül a jégkásával való rokonsága is, de ebbe már igazán ne menjünk bele!

A már kész, és a hűtőben tárolt smoothie-t is mindig rázzuk fel, és érdemes vízzel is újra felhígítani, mert a rostok miatt egy kicsit besűrűsödik. Minimum két, de inkább három féle összetevőt válasszunk, hogy ne legyen túl egyhangú íze a végeredménynek. A vizet időnként kész, dobozos vagy éppenséggel frissen préselt gyümölcs-, zöldséglével is helyettesíthetjük.

Ha kicsit tartalmasabb italra vágyunk, akkor átléphetjük a műfaji határokat és tej, joghurt, túró, stb. hozzáadásával már turmixot is alkothatunk. Ha túl sok lett a smoothie, tároljuk hűtve a maradékot és lehetőleg még aznap, vagy legalábbis 24 órán belül igyuk is meg! A felesleg akár jégkockatartóban le is fagyasztható, legközelebb egy izgalmas limonádé alapjaként használhatjuk fel a színes, zamatos kockákat.

Egy szó mint száz, tegyük félre az esetleges kezdeti szkepticizmust, és mixeljünk magunknak és a családunknak is egy kellemes, hűsítő vagy éppen pezsdítő smoothie-t, ez a divat szerencsére nem ártalmas az egészségünkre. Persze ne feledkezzünk meg arról sem, milyen érzés beleharapni egy harsogó almába vagy egy lédús barackba; és, hogy maga a rágás milyen fontos az egészségünk megőrzéséhez! Éppen ezért nem kell átesni a ló túloldalára, és mindent pürésíteni. Fő az egyensúly!

Schmidt Judit dietetikus