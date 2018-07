Újraindítja a gyártást a világ legrégebbi apátsági sörfőzdéje

A világ kolostoraiban elsőként az olaszországi Montecassinóban készült valaha is sör. A termelést most újraindítják az apátságban a trappista szerzetesek – írja a Lonely Planet.

Az apátságot i.sz. 529-ben alapította Nursiai Szent Benedek, és egyben ez a bencés rend szülőhelye is. Söre hatalmas népszerűségre tett szert a 15. században. A 2. világháború alatt az apátság az 1944-es montecassinói csatában két tűz közé került, teljesen lebombázták, így természetesen a sörtermelés is leállt. Azóta a kolostort a régivel teljesen megegyezően újjáépítették: Rómától délre, a Frosione tartományban található.

A sörtermelés most az olasz Peroni sörgyárral együttműködésben indul újra. Az első palackok idén októberre várhatóak.

Az újraindításhoz teljesen rendbe kellett hozni az apátság hétszáz hektáros földjét, mely parlagon hevert harminc éven át. 2017 decemberében vetettek először árpát, az aratás pedig sikerrel megtörtént 2018. július 11-ével kezdve (ez Szent Benedek napja). Ebből párhuzamosan készül a nedű a Peroni gyárban és helyben, az apátságban, méghozzá mindkét helyen az eredeti recept alapján.

Az apátsági sör 6,5 fokos lesz. Az apátsági sörök általában a trappista sör változatai, melyet csupán tizenegy apátságban gyártanak világszerte (ebből hat Belgiumban található). Közös nevezőjük az eredeti recept és az, hogy kizárólag helyi összetevőket használnak a gyártás során.

Montecassino egyébként nem csak sörben utazik: épp most élesztik fel a mézkészítés hagyományait is. Az apátság terveiben az is szerepel, hogy mindkét finomság szempontjából teljes élménycsomagot kínál majd, a gyártástól a kóstolásig. Az apátságról annak honlapján tudhat meg többet.