Év elején elhatároztuk, hogy idén jobban odafigyelünk az étrendünkre, nem pazarolunk semmivel, legfőképp nem az ételekkel, és nem diétázunk feleslegesen. Aztán hirtelen már majdnem el is telt fél év. Ne vágjuk sutba a terveket: kapkodás helyett íme egy rövid összefoglaló ahhoz, hogy a (majdnem) tökéletes útiterv mellett az étrendünk is tervszerű legyen.

Találós kérdés: napjában többször élvezzük, néha megtervezzük, bár főleg csak bűnbe esünk, sokszor csak gyorsan elintézzük, ennek hatását aztán érezzük, mégsem nélkülözhetjük – mi az? Bár sok mindenre igaz, én itt az étkezésre gondoltam! Egy olyan fontos momentuma a mindennapjainknak, ami mellett nem mehetünk el szó nélkül. S ha már az utazásainkat a legapróbb részletekig képesek vagyunk megtervezni, fordítsunk kiemelt és lankadatlan figyelmet az étrendünkre is! Hiszen mennyivel jobb hasfájás, görcs, puffadás vagy éppen gyomorkorgás nélkül átadni magunkat az utazás minden apró pillanatának és a jól megérdemelt pihenésnek?!

Az alábbi lista egyfajta segédként is szolgál ehhez. A szállásunkra vagy a járatunkra való becsekkolás mellett figyeljünk az alábbiakra is, hogy a gondtalan utazás, pihenés ne csak vágyálom legyen.

1. Együnk rendszeresen!

Akár egy rövidebb utazás is kizökkenthet minket a mindennapi rutinunkból, de azért nem árt odafigyelni arra, hogy naponta többször, megközelítőleg azonos időpontban együnk. Ez segít a megfelelő emésztésben is, ezzel elkerülhető például az utazókat sújtó székrekedés is. Amikor időzónákon átívelő utazásra megyünk, kicsit felborulhat a rend, de azért pár nap alatt sikerül átállni a helyi időre és az ottani étkezési időkre is. Persze elsősorban ne az óra, hanem az éhségünk legyen a mérvadó.

2. Igyunk rendesen!

Az evés mellett az ivásról se feledkezzünk meg, bár a legtöbb utazó hajlamos ezen spórolni, hogy ne kelljen olyan sűrűn kimenni. Nos, ebben is van ráció, de az egészségünk mégis többet ér némi kellemetlenségért cserébe. Nemcsak a vesekőre gyúrunk, amikor drasztikusan lecsökkentjük a napi folyadékmennyiséget, de könnyebben kiszáradhat és emiatt akár ki is sebesedhet a bőrünk is, ami miatt hajlamosabbak lehetünk a különféle fertőzésekre, napégésre is, másrészt a gondolkodásunk, agyműködésünk is lelassul a folyadékhiány mellett. Márpedig a koncentráció és a memória az utazás során sem nélkülözhető.

3. Vész esetére elsősegély készlet

Egy utazás során bármikor félrecsúszhatnak a dolgok, egy lekésett vagy kimaradt járat, baleset, műszaki hiba, sztrájk, bármi közbe jöhet, így jó, ha mindig van nálunk néhány falatnyi elemózsia, amivel átvészelhetünk pár órát, amíg el nem jutunk a következő étkezési lehetőségig. Talán ezzel kellett volna kezdeni a listát? Az indulás előtt még időben szerezzünk be akár egy rostdúsabb kekszet, müzliszeletet, diákcsemegét, vagy készítsünk szendvicset előző este, nem fogjuk megbánni!

4. Ne feledjük a zöldséget, gyümölcsöt!

Kényes kérdés, mert magunkkal vinni nehezebb, mert könnyen maszatolódik, megromolhat, vagy megbarnulhat, mire odaérünk az úticélunkhoz. Ott pedig nem biztos, hogy a piac az első célpontunk, a kisboltban meg nincs nagy kínálat, a nagy szupermarket meg messze van, a svédasztalos reggelinél pedig a kínálat nem feltétlenül a legjobb (bár azért ebben sokat fejlődött a kínálat és nem csak konzerv, hanem friss gyümölcsből is jobban válogathatunk már), és még sorolhatnám. Megéri emiatt magunkkal vinni pár darab almát, körtét, paprikát, de a helyben vásárolt, akár egzotikusabb gyümölcsök, zöldségek felkutatása sem kárba veszett idő. A vitaminok, ásványi anyagok, rostok miatt a gyümölcsök, zöldségek nélkülözhetetlen táplálékaink – legjobb, ha egy nap sem telik el nélkülük.

5. Lazítsunk, de okosan!

A jól megérdemelt koktél, a helyi kézműves sor, a díjnyertes bor vagy éppen az országra, tájegységre jellemző rövid ital megkóstolása nem kell, hogy kimaradjon a laza programokból, de azért legyen eszünkben, hogy az alkohol ugyan stresszoldó is lehet, de nem kalóriamentes ital, ráadásul a spiccen túli állapot veszélyeket is rejt. A gátlások oldódásával a félelem- és felelősségérzet is tova szállhat, s ennek a testi épségünk, vagy éppen a táskánk láthatja kárát, ha nem figyelünk eléggé.

6. Fő a higiénia!

Sarkalatos pontja az utazásnak és az étrendünknek a higiénia, nem csak az élelmiszereké, ételeké, italoké, de a saját kezünké (és az eladóké, pincéreké, szakácsoké...), az evőeszközöké, edényeké is... Szerencsére a folyékony vagy gél állagú kézfertőtlenítőkkel a kezünket és az egyes felületeket könnyen fertőtleníthetjük, a többi esetben az odafigyelés, tudatosság és néha a jó szerencse is szükséges a komolyabb fertőzések elkerülése érdekében.

Romlandó ételt (tejtermék, tojás, hal, gomba) csak rövid távra vigyünk magunkkal, a csomagoltak esetében olvassuk el a lejárati időt, ha magunk főzünk, süssük, főzzük át alaposan az ételeket, újramelegítéskor pláne! Ne az alkoholra bízzuk a hasmars megelőzését!

7. Ne pazaroljunk!

Az újévi fogadalmunkat utazáskor se feledjük és bár az úti elemózsia fontos kelléke a poggyásznak, de leginkább akkor, ha nem csak a kukának szánjuk és végül meg sem esszük. Emiatt is érdemes nem romlandó csemegével feltankolni, hogy kibírjon akár pár napot is. Vagy lehet ez a mindennapi, esetleg egy csak ritkán látott kedvencünk is, amit biztosan nem dobnánk ki.

8. A diéta nem nyaral

Nem, itt nem a fogyókúrára gondoltam, hanem az orvosilag diagnosztizált táplálékallergiára, -érzékenységre, enzimzavarra, cukor-, vese-, májbetegségre és egyéb, életvitelszerűen követett, orvosilag indokolt diétákra, amelyeknél nincs kibúvó, a speciális helyzetekben sem. Nyilván, azért valamivel lehet másabb, színesebb az étrend utazáskor betegen is, az aktuális helyzetre szabva, az alapelvek követésével. Szükség esetén konzultáljunk ismét a dietetikusunkkal, és nézzünk utána, milyen étkezési lehetőségeink lesznek az utazás alatt és az úti célunkon!

9. Édes élet, édes száj?

Egész évben csak arra ügyeltünk, hogy nyárra bikinitestet villantsunk, nem megérdemeljük, hogy egy hétig csak fagyin éljünk? Nos, nem kell megtagadni a jót, de azért a várva várt nyaralásig, utazásig is áldozhatunk néha a szénhidrátok/zsírok oltárán, nem vezet jóra a hónapokig tartó önmegtartóztatás, mert ha elszabadul a ló velünk, amikor véget ér a „kúra", akkor annak könnyen hízás, majd sírás lesz a vége. Mérték az érték, az édességek terén pláne.

10. Legyünk rugalmasak, együnk rugalmasan!

Mennyi szabályt soroltam fel, nem is lehet mindet követni. Ha szabályként és nem sorvezetőként gondolunk ezekre, akkor nehezebb is lesz. De nem kell megfeszülni azért. Elvégre az utazás kicsit a mindennapokból való kizökkenésre, feltöltődésre, új élmények szerzésére is jó.

Ha rugalmasan kezeljük a helyzetet, akkor nem lesz bennünk rossz érzés, hogy ilyenkor kicsit borul az otthoni, megszokott étrend (bizonyos keretek mellett ez nem gond, kivéve 8. pontot), cserébe viszont nagyobb az esélyünk arra, hogy tanulunk, ízlelünk valami újat, amit beépíthetünk az itthoni menübe is: egy új alapanyag, recept, ízvilág... sosem árt. Elvégre, ha Kolumbusz sem lett volna olyan kitartó és kíváncsi, akkor számos mai ételünket sem ismernénk.

Cikkünk szerzője Schmidt Judit dietetikus.