Újdonságokkal is készül idén a nyolcadik villányi Rozé Fesztivál

Számos újdonsággal – köztük magyar-horvát kulináris kalandozásokkal, illetve stifolder- és kulenversennyel – várják július 13-án és 14-én a mintegy 30 programot kínáló nyolcadik villányi Rozé Fesztiválra a látogatókat.

Az ingyenes progamsorozaton mintegy harminc borászat képviselteti magát. A közönség a magyar-horvát kulináris kalandozások és a határmenti régió borászatainak versenye mellett horvát néptáncbemutatón, illetve a délszláv ország borvidékeit bemutató kiállításon is részt vehet.

KAPCSOLÓDÓ CIKK A legszebb helyek, amiket Villány környékén látni kell

A Gasztroudvar látványkonyhájában a zgvacet elnevezésű horvát étel és a magyar tejfölös gombaragu kerül a középpontba. Szombat délelőtt a Diófás téren horvát-magyar főzőversenyt is tartanak.Az összegzés kiemelte, hogy Villány lesz a házigazdája az első Határmenti Stifolder- és Kulenversenynek is, amelyre magyar oldalról Baranya megye, horvát oldalról Verőce-Drávamente megye és Eszék-Baranya megye amatőr stifolder- és kulenkészítői nevezhetnek saját készítésű kolbászféléikkel.

Július 14-én délután tartják meg a Rozémaraton elnevezésű jelmezes futóversenyt, amelyen a rózsaszínbe öltözött futók - zenés felvonulás kíséretében - három kilométeres távon mérhetik össze teljesítményüket.

A női és férfi kategóriában induló futóknak rozéfröccs, a gyerekeknek málnaszörp frissítőket is biztosítanak a verseny alatt. A zsűri nemcsak a gyorsaságot, hanem a jelmezek kreativitását is értékeli.

A vállalkozó kedvűek túravezető kalauzolásával szombat délelőtt járhatják be a Szársomlyó-hegyet, ahonnan páratlan kilátás nyílik a villányi borvidékre. A túrán minden résztvevőt borkuponnal jutalmaznak.

A közönség szórakoztatásáról pénteken a Péterffy Bori & Love Band, majd a Harold Zenekar, szombaton pedig a Vad Fruttik nagyszínpadi koncertje és a Ritmo de Conga Show latin bulija gondoskodik.