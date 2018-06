Megnyílt hazánk első étterme, ahol a fogásokat kőpala táblákon kínálják

Az AccorHotels megújult Mercure City Center szállodájában nyílt meg június elején hazánk első WineStone étterme, melynek konyháját a magyar borokra és a helyi specialitásokra építették.

A szerkesztőségünkbe érkezett közlemény szerint az étterem filozófiájának lényege, hogy a vendégek elérhető áron jussanak autentikus és egyedülálló gasztroélményhez, egyes fogásokat például fekete kőpala táblán tálalnak - innen ered a Stone elnevezés is.

Az ételekben olyan fontosabb magyar jellemzők is megjelennek, mint például a házi érlelésű kézműves mangalica sonka. A borkínálatot évente egy szakmai zsűri segítségével választják ki, akik vakkóstolás után 60-70 borra szűkítik le a több százas választékot, majd a partnerek bevonásával alakítják ki az itallapot. Jelenleg összesen 10 ország 34 féle borát kóstolhatjuk meg az étteremben, de a kínálat 70 százalékban magyar borokból áll.

Az új budapesti étteremmel együtt összesen 14 WineStone működik Közép-Kelet-Európában, ebből tíz Lengyelországban, kettő Romániában, egy pedig Csehországban. De hamarosan újabb hasonló tematikájú étterem nyitására készülnek fővárosunkban. Minden étteremnek van egy saját üzletrésze, ahol bárki beszerezheti kedvenc borát vagy egy hazai ételkülönlegességet.

Az Orbis Hotel Group három éve vette át az AccorHotels valamennyi márkájának üzemeltetését Közép- és Kelet-Európában, így ma a régió legnagyobb szállodavállalatának számít. Nemcsak a WineStone étteremmel felszerelt budapesti Mercure City Center, de a Sofitel, MGallery, Novotel és ibis márkanevek alatt futó hotelek is a szállodacsoporthoz tartoznak. Két éve például ők vezettek be a magyar piacra egy kifejezetten fiatalos tematikára épített hotelmárkát, amelyből egyből kettőt meg is nyitottak Budapesten. Az egyik a régi számítógépes játékok rajongóit, a másik a bringásokat célozza meg tematikus kialakítású szobáival. Ezekről itt írtunk bővebben.

De az AccorHotelsnek jutott eszébe az az ötlet is, hogy egy olyan gyógyfürdős alkalmazást fejlesszen, amellyel egyrészt a hozzá tartozó hotelek bizonyos szolgáltatásait (mint például a gyógyfürdő, masszázs, uszoda, jógaórák, co-working, elvihető reggeli) a szállóvendégek mellett a környéken élők számára is elérhetővé tették. Másrészt ezzel az appal a szállodái közelében lakók az összes helyi vállalkozás szolgáltatásaira és elérhetőségeire is rákereshetnek a virágüzlettől kezdve a péken és ruhatisztítón át egészen a csomagküldésig.