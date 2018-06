Párizsban megnyílt Európa legnagyobb étterme, és még sorok sincsenek

A francia főváros legmenőbb negyede ad otthont annak az étteremnek, mely megnyitása óta Európa legnagyobbja.

Bármennyire is népszerű a környék, sorban állásról szó sincs, hiszen 4500 négyzetméteren elég jól eloszlik a tömeg – írja a Lonely Planet News. A La Felicità nevű étterem nagysága ellenére nagyon is kellemes étkezde benyomását kelti, fák és bokrok is bőven kaptak helyet itt.

Összesen öt konyha, egy sörkert, egy hatalmas koktélbár és egy élelmiszerpiac is található a komplexumban, melynek tetőterasza folyamatosan fényben fürdik. Az étlap erősen olasz beütésű, a pizzákat óriási fatüzelésű kemencében sütik, és egy autentikus caffeteria-t is létesítettek. Ha egy kicsit másra vágyna, szerencsére egy amerikai ihletettségű „Burger-kunyhó” is akad.

A létesítményben egész évben izgalmas programokat is szerveznek, például hétvégente zenés brunch ebédeket, kültéri fesztiválokat és gyerekprogramokat, illetve a rangos sporteseményeket, például a futball világkupát, kivetítőn követheti majd a nagyközönség. Zenés teraszán ötszázan férnek el egyszerre az asztaloknál.

Az újszerű éttermet stílusosan a 13. kerületben hozták létre, mely az utóbbi években az innováció és kreativitás melegágyaként szerzett magának hírnevet, és alig találhatóak benne olyan nagynevű attrakciók, melyek turistatömegeket mozgatnak meg. Utcai művészete, a kínai negyed és az étteremhez hasonló különlegességei azok, melyek látogatókat vonzanak ide.

A La Felicità a hét minden napján reggel 8 órától hajnali 2-ig tart nyitva, bár a fő bárok és konyhák hétfőn és kedden csak ebédet kínálnak.