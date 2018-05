Ezen a nyáron Badacsonyban is vitorlát bont a Kultkikötő

Június 22-én kezdődik és augusztus 26-ig tart a Balaton-part és egyben hazánk leghosszabb összművészeti fesztiválja. A balatonföldvári, balatonboglári és balatonfenyvesi szabadtéri helyszíneken minden előadás csak egyszer lesz látható - a színházak és koncertek szerelmesei jobb, ha már most bevezetik az izgalmasabb dátumokat a filofaxukba.

A Kultkikötő színpadán többek között látható lesz a Valódi hamisítvány című darab Kern András és Hernádi Judit főszereplésével, most először szabadtéren is műsorra tűzik a Thália Színház Oscar című vígjátékát, és Balatonföldvárra érkezik – Rezes Judit és Szabó Győző főszereplésével – a Loveshake című darab is. De ezen a nyáron a Kultkikötő közönsége biztosan láthatja majd a színpadon Molnár Piroskát, Szervét Tibort, Borbély Alexandrát és Szabó-Kimmel Tamást is.

Idén sok más mellett itt koncertezik a Quimby, a Cotton Club Singers és a Balahlousiana, de Dés László Nagy utazás című koncertjére, vagy Bereményi Géza és Másik János Cseh Tamás estjére, a Keresztben jégeső című produkcióra is lehet majd jegyet venni.

A rendezvény három, déli parton található helyszíne (Balatonföldvár, Balatonboglár, Balatonfenyves) mellett idén először az északi parton is vitorlát bont. Ebben az évadban Badacsonyba is elviszik a Kultkikötő életérzést, ahol a Laposa Borbirtok FrissTeraszán júliusban és augusztusban lehet majd koncertek ritmusára poharazgatni.

Badacsonyba viszi az Aranyakkord című produkcióját Kiss Tibi és Vastag Gábor, de így tesz majd Bérczesi Róbert is az Én meg az ének című projektjével. Ott lesz majd a '80-as évek „bestof-ját" is játszó Müller Péter Sziámi andFriends, Sena, Pély Barna, Jónás Vera Duó, Fran Palermo és a NAZA – Szűcs Krisztián és Mező Misiközös koncertjével. A programbontásról bővebben itt olvashatnak.