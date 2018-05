Kaviárral és pezsgővel töltik meg a Millenárist

A gombócra, a kaviárra és a pezsgőre épül az idei Gourmet fesztivál, ahol nemzetközi sztárséfekkel, hazánk legjobb éttermeivel, cukrászataival és pincészeteivel is találkoznak a gasztronómiára érzékeny látogatók május 17. és 20. között a Millenáris parkban.

A Gourmet fesztivált évek óta azzal céllal rendezik meg, hogy legyen egy hely, amely azokat az éttermeket, cukrászdákat, borászatokat és sörfőzőket mutatja be a látogatóknak, akik ma Magyarországon a legjobbat nyújtják a maguk területén. Az eseményen minden évben egy-egy kiemelt alapanyagra fókuszálnak, idén pédául a kaviár,ra a pezsgőre és a gombócra.

Az alapanyagokkal kapcsolatos témában tart előadást, majd exkluzív ebédet és vacsorát is ad sok más mellett a világ 10. legjobb éttermének számító bécsi Steirereck séfje, Heinz Reitbauer, aki a színpadon öt gombás ételt készít majd el; Latin-Amerika legjobb női szakácsa, Kamilla Seidler, aki a bolíviai és latin-amerikai konyhát népszerűsíti majd; de jelen lesz az isztambuli Neolokal séfje Maksut Askar is, aki az anatóliai gasztronómiát értelmezi újra a színpadon és az általa készített exkluzív vacsorán egyaránt.

Magyarországról workshopot tart mások mellett Sárközi Ákos, a Michelin-csillagos Borkonyha séfje; Jahni László, a Kistücsök séfje; Pataki Ádám cukrász vagy Pohner Ádám is, aki Magyarországot képviseli majd a júniusi, torinói Bocuse d'Or nemzetközi szakácsversenyen.

Az exkluzív ebédekre és vacsorákra előzetes regisztrációval lehet jelentkezni. Idén több ilyen lehetőség is nyílik, így például egy lengyel Bib Gourmand vacsorára hívja a vendégeket Varsó 4 Bib Gourmand étterme. Ezt a minősítést azok az éttermek kapják, amelyek kiváló minőséget nyújtanak mérsékelt árakon. A program különlegessége, hogy a négy lengyel étterem séfje most főz először együtt ebben a felállásban, nyolcfogásos menüjükhöz az éttermek séfjei és sommelier-i kínálnak magyar borokat.

A vidéki ebéd sorozat a legizgalmasabb vidéki éttermeket mutatja be, de a legjobb fővárosi éttermeket is külön bontásban ismerheti meg a közönség. Öt budapesti étterem séfje közösen egy ötfogásos menüt is készít a fesztivál közönségének, akiknek a borok helyett most kivételesen az ételekhez készített dzsúszokat és zöldségleveket szolgálnak fel.

Fördős Zé egyszerű olasz ételeket főz, de készülnek a vezetésével a Street Kitchen konyhájában hamburgerek is, a gasztroszínpadon Szabadfi Szabolcs különleges pizzákat süt és leleplezi Édes Álom nevű süteményük receptjét Varga Margit és Erdős Melinda, a Zazzi két cukrásza.

Mindezeken túl bemutatkoznak a magyarországi borászatok, lesz kaviárspecialista, különleges rétes, és kóstolható lesz a Gerbeaud cukrászda alapításának 160. évfordulójára készített egyedi csokoládé is bonbon, táblás és torta változatban egyaránt. A két Michelin-csillagos Onyx séfje, Mészáros Ádám és Szabó Ádám keramikus is jelen lesz a rendezvényen; a séf szilvás gombócot, a keramikus az étel részeként megjelenő lebomló ökotányért készít a színpadon.

A gyerekeket a Kerek Perec gasztronómiai játszótéren és a Chefparade főzőiskolában várják. A rendezvény végén átadják a tavaly alapított Gourmet-díjat is, amellyel a közönségszavaztok és egy szakmai zsűri döntése alapján a fesztivál legjobb kiállítóit és ételeit ismerik el. Programokról és jegyárakról bővebben az esemény weboldalán olvashatnak.