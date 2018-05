Pop-up múzeumot állít New York a pizzának

A világot elárasztó gasztro-témájú pop-up múzeumok sorában máris itt a következő: New York városa a nyúlós sajttal beborított mennyországnak szenteli legújabb pop-up múzeumát.

Hallottunk már interaktív fagyimúzeumról is (Los Angelesben), illetve Digitális Boldogságmúzeumról (Lisszabonban), melynek középpontjában az óriás nyalókák, és különféle cukrok állnak. A fentiekhez hasonlóan most is olyan ételnek állítanak múzeumot, mely enyhén szólva is népszerű mind a fogyasztók, mind az insta-mániások körében.

A szervezők elmondása szerint a pizza "több, mint étel. Kulturális jelenség, melynek nincsenek földrajzi és nyelvi korlátai." Szerettek volna olyan múzeumot ennek a pizzának, melyben kiélhetik történetmesélési hajlamukat, és ötvözhetik azt a felfedezés, barátság, művészet, zene és szelfik világával. Főleg a szelfikével – tették hozzá.

Ha el sem tudná képzelni, hogy mit lehet ebben a témából kihozni, akkor segítünk: minden lesz, ami pizzával kapcsolatban szóba jöhet. Azaz: pizza-témájú interaktív szobák, művészeti galéria, "sajtbarlang" (bármi is legyen ez), "pizza strand" (ezt már nem is kommentáljuk) és többek között exkluzív filmvetítések. Egy biztos: rajongóknak ott a helye!

A Museum of Pizza (Pizzamúzeum) egyelőre titkos helyen nyílik október 13-án, és október 28-ig lesz látogatható, cseppet sem szolid, 35 dolláros (több mint 9 ezer forintos) belépővel. Többet itt tudhat meg róla.

Nem ez az egyetlen furcsa múzeum, ami az USA-ban az idén nyílik: Los Angeles-ben meglátták az igényt egy interaktív szelfimúzeumra is.