A szőlőművelő ember és a természet közös tanösvényt kapott Tokajban

Nem csak pazar panorámája, különlegesen finom borai miatt kitűnő úti cél a Tokaji borvidék: a Béres Szőlőbirtokhoz tartozó Lőcse-dűlő felnőttek és gyerekek kedvenc kirándulóhelye lehet. A Birtokon létesített A szőlőművelő ember és a természet elnevezésű tanösvényen végigkísérhetjük a szőlő "életét", megismerhetjük termesztésének, gondozásának és feldolgozásának valamennyi fázisát, miközben a vulkanikus kőzetekről és az itt élő állatokról, növényekről is sok érdekességet megtudhatunk.

A tanösvény felavatására április 28-án került sor. A tanösvény 1,5 kilométer hosszú, és másfél-két óra alatt járható be - néhol huszonkét fokos is lehet a lejtése, ezért ha nekivág, érdemes túracipőt húzni. Lehetőség szerint vigyen magával távcsövet, hiszen kis szerencsével gímszarvast, rókát, fácánt vagy parlagi sast is láthat.

Évezredes örökség

A Zempléni-hegység délkeleti lábánál elnyúló borvidék remek példája az ember és a természet évszázadok óta tartó békés együttélésének. A területen a középkor óta jelentős a szőlőtermesztés, és olyan kiváló termőterület, hogy már a XVI. században harcoltak érte. Az erdőbényei Lőcse-dűlő 2002-ben került a Béres család birtokába, s itt alakították ki a Béres Szőlőbirtokot, amelyet 2015-ben Magyarország Legszebb Szőlőbirtokának választottak.

A tanösvény állomásai:

o A Lőcse-dűlő története

o Szőlőfajták és a szőlő művelése

o Egy kis kőzettan és a liktorverem

o A titokzatos kétágú lyukpince

o Hogyan gyógyítja be sebeit a természet?

o Életmentő mezsgyék

o Vadak nyomában

o Madárlesen

o Kilátópont: az Erdőbényei-medence

o Vízmosta árkok

Bővebb információt a tanösvényről itt talál.