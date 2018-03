Itt vannak a 7. Paloznaki Jazzpiknik fellépői

Hetedik alkalommal rendezik meg a Paloznaki Jazzpikniket. Augusztus 2-től 4-ig Jamie Cullum, az Electro Deluxe, a Kraak & Smaak, a Soul II Soul, valamint a Geszti+Jazz+Az+Lányok elnevezésű formáció is koncertet ad.

A három nap alatt a több mint húsz fellépő mellett balatoni borokkal is várják az érdeklődőket. A Jazzpikniket a nulladik napon a kétszeres Golden Globe-díjas Jamie Cullum nyitja.

Jamie Cullum csaknem két évtizedes eddigi pályafutása során fellépett a legjelentősebb koncertterekben (Carnegie Hall, Hollywood Bowl) és dzsesszeseményeken (Montreux Jazz Festival), ugyanakkor a nagy pop-rock fesztiválokon (Fuji Rock, Glastonbury) is visszatérő vendég.

Cullum koncerteken és lemezeken játszik Sinatrától, Rihannától, Gene Kellytől, a Radioheadtől is. Legutóbbi lemeze, a 2014-ben kijött Interlude kizárólag dzsesszfeldolgozásokat tartalmaz, olyan szerzőktől, mint például Dizzy Gillespie, Ray Charles, Cannonball Adderley vagy Randy Newman.

A 38 éves előadó 2016-ban a VeszprémFesten, tavaly a Sziget fesztiválon adott koncertet.

A Paloznaki Jazzpiknik második napján, augusztus 3-án pénteken a Grammy-díjas Soul II Soul játszik Jazzie B-vel és Caron Wheelerrel a soraiban. A brit Soul II Soul olyan slágereket írt az elmúlt három évtizedben, mint a Keep On Moving vagy a Back to Life. A frontember Jazzie B-t zenei munkásságáért kitüntette az angol királynő. Szintén augusztus 3-án lép színpadra az Electro Deluxe francia nu jazz formáció. Zenéjükben a soul, a funky, a szving és a hiphop keveredik, a hangszeresek közül kiemelkedik a basszusgitáros Jeremie Coke és a szaxofonos Thomas Faure játéka, az öttagú csapat frontembere az amerikai James Copley.

A Jazzpikniken augusztus 4-én szombaton zenél a holland Kraak & Smaak élő produkciója. Az idén 15 éves leideni elektrofunk csapatban Mark Kneppers, Wim Plug és Oscar de Jong játszik, a zenében az acid jazz, a hiphop, a soul és a house is jelen van. Szintén a zárónapon lép színpadra Geszti Péter, aki számos hozzá köthető zenét fog bemutatni Geszti+Jazz+Az+Lányok címmel. A Rapülők, a Jazz+Az, a Gringó Sztár és a Létvágy legnépszerűbb dalai fúvósokkal szólalnak meg, ott lesz Váczi Eszter, Behumi Dóra és Kozma Orsolya is.

A paloznaki Tájház udvarán kap helyet a tavaly év végén fiatalon elhunyt énekesnőről elnevezett Fábián Juli Színpad, a Taittinger Jazz és Pezsgőbár színpadán a mediterrán dzsesszé a főszerep, az Audi Stage-en pedig dzsesszformációk és dj-k játszanak. A fellépők között lesz a Soul Surge, Kollányi Zsuzsi és Dr. Echo duója, Muck Éva és mások.

A fesztiválon a legjobb balatonfüredi és csopaki borokkal, valamint gazdag ételkínálattal várják a vendégeket. A Jazzpiknik házigazdája a Homola Pincészet és a Sáfránkert Vendéglő, az eseményt a VeszprémFesttel koprodukcióban rendezik meg a Paloznaki Önkormányzat közreműködésével. A program a Mol Nagyon Balaton programsorozat része.