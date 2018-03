Pompás tortával ünnepli 160. szülinapját a Gerbeaud

A jubileumi ünnep alkalmából különleges tortával ünnepel a cukrászda. A „Gerbeaud 160 tortát" egy különleges étcsokoládéval készítették célzatosan erre az alkalomra, melyet a VinCE Budapest Wine Show-n kóstolhatunk meg először április 5-7 között.

A Gerbeaud cukrászda a Vince Budapest Wine Show visszatérő vendége, idén jubileumi tortáját is itt mutatja be először. A „Gerbeaud 160 torta" egyik legfontosabb alapanyaga egy különleges, kifejezetten a Gerbeaud születésnapjára készített Cacao Barry Or Noir 71,9 százalékos kakaótartalmú étcsokoládé.

A rendezvény még el sem rajtolt, de a Vince Budapest Wine Show szervezői azt is elárulták már, melyek az ország legjobb boros helyei.