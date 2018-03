Az elmúlt évben megduplázódott a bio borászatok száma hazánkban, de sokan már a természetközeliségre építő biodinamikus gazdálkodás iránt is komolyan érdeklődnek - írják közleményükben az április 5-7. közötti VinCE Budapest borfesztivál szervezői, amelynek egyik mesterkurzusán a biodinamikus borászatokról lehet előadást hallgatni.

Vannak borászok, amelyek az ősi, természeti kultúrákhoz nyúlnak vissza a gazdaságosság javítása érdekében. A szőlő gondozása közben követik a Hold mozgását, borászataikban lovakat használnak, vagy teát főznek a szőlőtőkéknek permetezésre. A szakértők hisznek abban, hogy a díjnyertes borkészítést mindez olcsóbbá is teszi.

Többek között ezt a témát is érinti a borfesztivál egyik, április 5-i mesterkurzusa, amelyet az osztrák Sepp Moser borászat szőlészeti vezetőjeként és magyar pincészetek tanácsadójaként is dolgozó Zadravec Zsolt tart Monty Waldin angol borszakíróval együtt. A kurzuson szó lesz majd arról, hogy a biodinamika milyen kitörési lehetőséget jelent a hazai borászok számára, és hogyan nyithat utat egy magyar borászatnak a külföldi piac felé is. De persze az előadás résztvevői nemcsak többet tudhatnak meg a természetközeli gazdálkodásról, hanem biodinamikus borokon keresztül tapasztalhatják meg azt az osztrák Sepp Moser és a Nikolaihof pincészet tételein keresztül.

Egyébként a legjobb hazai boros helyek VinCE Awards díjátadó gáláját is április 5-én rendezik meg a Várkert Bazárban. Arról, hogy a szakmai zsűri mely helyeket jelölte idén a legjobbaknak, és önök melyekből választhatják ki a kategórigyőzteseket, itt olvashatnak.