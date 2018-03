Vegyen egy frissítő sörös zuhanyt!

Akinek annyira húzós az időbeosztása, hogy időnként döntenie kell egy frissítő zuhany vagy egy lazító sör között, mostantól valóra váltnak tekintheti álmait: az újításairól híres skót Brewdog sörfőzde neki alkotta meg a sörös zuhanyt.

A megoldás lényege egy hűtött minibár – a zuhanyfülkében! Ráadásul rögtön két helyen is belekóstolhat a csapból folyó sörbe, akit felvillanyozott ez a hír: a Brewdognak ugyanis már régóta az egyik székhelye az Ohio állambeli Columbus egyetemi campusa, ahová már tavaly beígérték, hogy sörhotel nyílik. A másik helyszín Skóciában, Aberdeenben található – írja a Tasting Table honlap.

A két szállodában közös továbbá, hogy mindegyik szobájukban saját sörcsapból ihat a kedves vendég, aki a szomszédos épületben egy működő sörfőzdét is talál, hatalmas sörválasztékkal. Addig is, ha olthatatlan sörszomja van, Prágában sörben lebegve is sörözhet.

A Brewdog egyébként az a sörfőzde, ami enyhén szólva is innovatív javaslattal állt elő az USA-Mexikó határra tervezett fal helyett: söntéseket telepítene oda.