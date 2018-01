Az idén is lesz Torkos Csütörtök a balatoni térség éttermeiben és vendéglátóhelyein. Az akcióban résztvevő helyek február 15-én az ételeik árából minimum 30 százalék kedvezményt adnak teljes nyitva tartási idejük alatt - írja oldalán a Balatontipp.hu, amely a tavalyi évhez hasonlóan, a központi akció hiányában maga hirdette meg a Balatoni Torkos Csütörtököt, amit még 2006-ban a Magyar Turizmus Zrt. indított el.

A szervezők abban bíznak, hogy február 15-én a kedvezmény mértéke az éttermek többségénél 50 százalékos lesz és kiterjed az italokra, desszertekre is. Az akcióhoz eddig a Somló-hegyi Tornai Pincészet, a badacsonyi Halászkert Étterem, a révfülöpi Tóth Vendéglő (amely idén két napon is engedi torkoskodni vendégeit ötven százalékos kedvezménnyel), a balatonfűzfői Sirály Vendéglő és a Balatonakalin található Fék Étterem csatlakozott, de a remélhetőleg folyamatosan bővülő listát az alábbi térképen is követhetik: