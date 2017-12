Megvannak Bangkok első Michelin-csillagos éttermei

Bangkok gasztronómiája eddig elsősorban az utcai kifőzdékről volt ismert, pedig az utóbbi években egyre több nemzetközileg is ismert séf bukkant fel a thai főváros éttermeiben. Most végre a Michelin is eljutott az országba, tesztelt, és máris húsz éttermet talált csillagra érdemesnek.

A húszból összesen hárman kaptak két csillagot: egy progresszív indiai étterem, a Gaggan, ami a szakértőket egyáltalán nem lepte meg, aztán az újító francia konyhájáról ismert Le Normandie, amelyet 1958-ban nyitottak meg a Mandarin Oriental szállodában, illetve a Lebua Hotel Mezzaluna nevű vendéglője.

A legizgalmasabb azonban az, hogy egy utcai árus is csillagot kapott, ez pedig nem más, mint egy hetvenes éveiben járó nagymama, Jay Fai, akit "Vakondnővérnek" is becéznek, mivel hatalmas gumipántos szemüveget visel a főzéshez. Faszén fölött olyan rákos omlettet készít, amelyért az arra járók akár 1000 thai baht-ot (kb. 9 ezer forintot) is hajlandóak megadni egy, az utcai ételek olcsóságáról ismert városban. Őt már az amerikai konyha nagyasszonya, Martha Stewart is Thaiföld legjobb szakácsnőjének kiáltotta ki.