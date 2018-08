Petőfi-díjátadóval kezdődött meg a Strand Fesztivál Zamárdiban

Fábián Juli, Lukács László és a Halott Pénz is a Petőfi Zenei Díj díjazottjai között szerepel idén. Az elismeréseket harmadik alkalommal adták át, ezúttal a Strand Fesztivál nyitónapján, kedd este Zamárdiban.

A Petőfi Zenei Díj 2018 díjátadójával kezdődött meg a Strand Fesztivál Zamárdiban, amelyen fellép többek között az amerikai Thirty Seconds to Mars, a német Robin Schulz, az angol Rag n Bone Man, a német Fritz Kalkbrenner és a Petőfi Rádió legtöbb magyar kedvence. A Strand Fesztivált szombat este a Halott Pénz nagykoncertje, valamint a 90-es évek legnagyobbjait felvonultató buli zárja, a SNAP!-el a főszerepben – írta a díjátadóról az MTI.

A bronzból készült Petőfi-szobrokat - Verebélyi Diána képzőművész alkotását - kilenc kategóriában osztották ki. Az év női előadója kategóriában a díjat Fábián Julinak ítélték oda posztumusz. A kategória négy jelöltje, Lábas Viki, Rúzsa Magdolna, Schoblocher Barbara (Blahalouisiana) és Sena lemondott jelöltségéről az ötödik jelölt, a tavaly elhunyt Fábián Juli javára. A díj átadását követően a négy jelölt közösen adta elő Fábián Juli Like a child című dalát az énekesnő emlékére.

Az év zenekara a Halott Pénz lett, Az év videoklipje díját Rúzsa Magdolna kapta a Mosd Fehérre című dal klipjéért. Az év koncertjének a Wellhello A hentesék című, a Budapest Parkban 2017. június 7-én előadott műsorát választották. Az év férfi előadója Lukács László lett a Tankcsapdából, Az év felfedezettjének járó szobrot a Follow the Flow kapta, Az év DJ-jének JumoDaddyt választották, Az év dala Pápai Jocitól az Origo lett.

Az életműdíjat - Bereményi Gézát és Demjén Ferencet követően - idén Tátrai Tibor vehette át Fülöp Zoltántól és Lobenwein Norberttől, a fesztivál főszervezőitől. Tátrai Tibor az Ivan & the Parazollal közösen adott elő egy dalt a Hobo Blues Band Vadászat című albumáról.

Nem csak zenéből áll a program

A Strand Kertmozi esténként két-két magyar filmet mutat be, így a Balaton partján élvezhetjük többek között a Balaton Method, a Tiszta szívvel, a Valami Amerika 3 vagy éppen a Sohavégetnemérős című filmeket.

Idén is kinyit a Diákhitel Kávézó, ahol naponta izgalmas, érdekes előadásokon, beszélgetéseken vehetnek részt a Strand vendégei. Vecsei H. Miklós és Dobos Evelin beszélnek a fiatalok helyzetéről, Csernus Imre feszegeti a férfi-női viszonyt, Zacher Gábor újabb toxikus kalandokról számol be, de egy két főbb magyar influencer is mesél a munkájáról – a Festy in Style bloggere, Rochonzi Anita és Köllő Babett, luxusfeleség is elmond majd egy-két érdekes történetet a közösségi média világáról.

Új helyszín a Strand fesztiválon a Hello Hungary Village, ahová az ország legismertebb YouTuberei költöznek be öt napra. A Pamkutya arra vállalkozott, hogy a STRAND Fesztivált és a Balatont mutatják be sok százezres nézőközönségüknek, a helyszínen pedig a rajongóikkal együtt játszanak és fesztiváloznak majd.

Először épül fel a Strand Kalandpark, ahol számos akadálypályán próbálhatják ki ügyességüket a látogatók.

Ugyanekkor új helyszínen, a keszthelyi Zala Kempingben szintén elindult a B.my.Lake fesztivál, ahol a fellépők között szerepel Richie Hawtin, Marco Carola, Maceo Plex és a Tale of Us.

A STRAND és a B.my.Lake fesztivál a MOL Nagyon Balaton sorozat nyárzáró programjai.