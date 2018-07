A Balatoni Kör és a We Love Balaton idén is keresi azt az ételt, amely új lendületet adhat a balatoni strandgasztronómiának. Idén azok az ételek a legesélyesebbek, amik egyszerűek, de finomak és szinte bármelyik strandbüfében megvalósíthatóak.

Éppen július elején írtuk, hogy keresik a Balaton legszebb házát, most pedig a magyar tenger legnagyszerűbb és legegyszerűbb étele után kutatnak. Mivel az előző években olyan "pályamunkák" is beérkeztek a megméredtetésre, amiket egy kicsit túlgondolt a kitalálója, ezért a két ötletgazda, a Balatoni Kör és a We Love Balaton csapata, idén konkrét kritériumokkal állt elő. Elsősorban olyan ételeket várnak a versenyre, amik jó minőségű alapanyagokból készülnek, egyszerű, de kreatív, nyárias ételek, és túlmutatnak a uralkodó lángos-hekk irányon. Elkészítésüket tekintve gyorsan, büfékben is összeállíthatóak és elvitelre is alkalmasak, valamint egyébként is szerepelnek a vendéglátóhely étlapján – írta a We Love Balaton internetes portál.

A versenyt 2015-ben a fövenyesi Kalóz nyerte a Harcsa & Krumplival, amely a balatoni fish&chips-nek felelt meg, 2016-ban a Kishableányban és a Palettában kapható Big MEKK-et választotta ki győztesnek a zsűri, 2017-ben pedig ismét a Paletta étele, a Pulled Ponty győzött, melyet korábban nekünk is volt szerencsénk megkóstolni egy boglári látogatásunk alkalmával.