Ismét eltolják a Balaton-átúszás napját

Az esemény weboldalán jelent meg a hír, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat siófoki obszervatóriumának időjárás-előrejelzése nyomán – a Balatoni Vízirendészet parancsnokának egyetértésével -, a szervező bizottság döntése alapján a 36. Lidl Balaton-átúszást ezen a hétvégén sem rendezik meg.

A Révfülöp és Balatonboglár közötti átúszás tervezett új időpontja július 14. szombat. A szervező bizottság július 12-én csütörtökön hoz majd döntést az aktuális meteorológiai előrejelzések alapján. Természetesen a már leadott előnevezések a jövő hétre is érvényesek, csak úgy, mint az orvosi igazolások. A szervezők biztosítják a résztvevőket, hogy aki nem tud a következő hétvégén részt venni, annak nem kell visszamondania a nevezését, nincs teendője. Az előnevezés új határideje: 2018. július 12., éjfél.

A legfrissebb hírek szerint a csúcstartó is ott lesz az eseményen. Papp Márk hosszútáv-úszó 2016-ban produkálta a leggyorsabb időt, akkor 58 perc 33 másodperces idővel ért partot Balatonbogláron. Két úszótársa is rajthoz áll jövő hétvégén: Olasz Anna Európa- és világbajnoki ezüstérmes hosszútáv-úszó a női mezőnyt erősíti, Rasovszky Kristóf junior világbajnok pedig a csúcstartóval száll majd versenybe. A hosszútáv-úszók mellett Gergely István kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó is vállalja az átúszás jelentette kihívást, ő idén másodjára vág neki az 5,2 kilométeres távnak.