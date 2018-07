Újabb termelői piaccal gazdagodott a Balaton-felvidék

A kézműves portékák és piacok szerelmesei új úti célt jegyezhetnek fel a Balaton-felvidéken járva: Révfülöpöt.

Június 23-án nyitották meg az új termelői piacot Révfülöpön – írja a Balatontipp. A piac a 71-es főút és a vasútvonal közötti kis ligetben, a Napfény kempingtől ötven méterre kapott helyet.

A piac nyugati oldalán a látogatók egy miniszervizt is működtető biciklikölcsönzőt és egy büfét is találnak majd: ezek a nyári hónapokban minden nap üzemelnek. A piacot mosdóval is ellátták. Parkolni a vasút túloldalán, egy elektromos töltővel is ellátott új parkolóban lehet.

Ami a nyitva tartást illeti, szerdánként reggel 7 órától délelőtt 11 óráig, pénteki napokon pedig délután 4 órától este 9-ig lehet vásárolni. Kezdetben húsz árussal indul a piac. A többségük élelmiszereket – zöldséget, gyümölcsöt, tejtermékeket, húsárút – gyógynövényeket előállító őstermelő, illetve saját termékeit árusító kézműves. Az árusok száma a tervek szerint hamarosan bővülni fog.