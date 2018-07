Átadták az igényesen felújított nyugati strandot Balatonföldváron

Újabb ötszáz fő strandolhat kényelmesen mostantól a déli parti kisvárosban.

Hivatalosan is a vendégeké immár a balatonföldvári nyugati strand – olvastuk a Balatontipp honlapon. A minden szempontból "elfáradt" strand zöldterületét is megújították: új sétányok, játszótér létesült, továbbá padok, szemétgyűjtők, kerékpártárolók is kihelyezésre kerültek.

Az új jegypénztár beléptető rendszerrel van ellátva, ezenkívül elsősegélynyújtó helyiség, vizesblokkok, öltöző és értékmegőrző szolgálják a vendégek kényelmét, ráadásul az épület ezen részei megújuló energia felhasználásával fűthetőek. Az épület nyugati felében üzlethelyiségek kerültek kialakításra.

Nem csak zöldterülettel készültek az üzemeltető: 230 négyzetméteres vörösfenyőből készült napozóteraszt, illetve 570 négyzetméteren homokos plázst alakítottak ki. Sőt, még a szelfirajongókra is gondoltak: csináltak egy szelfipontot is.