Pezsgőt dobott piacra a Bujdosó pincészet

Az utóbbi években egyre több pincészet dolgozik azon, hogy a hazai pezsgőkészítés- és fogyasztás is egy magasabb szintre emelkedhessen. 2014-ben írtunk például a somlói Kreinbacher Birtok kezdeményezéséről, amikor új, méthode traditionnelle eljárással készült pezsgőikkel jelentek meg a Borfesztiválon. Most pedig a Balaton déli partján, a Somogyi-dombság dűlőin termesztő Bujdosó Pincészet lépett elő Bujdosó Brut Rosé Pezsgőjével, ami a Kék, Zöld és Bordó néven futó gyöngyözőborokat követő lépés volt. A bemutatóján mi is ott voltunk.

Az új pezsgőt nem is lehetett volna méltóbb helyen megkóstolni, mint egy 36 fős vitorlás fedélzetén, ami a Balaton selymes hullámain siklott. Miközben így tettünk, messziről nézett le ránk a Badacsony, láttuk Lellét, Tihanyt, Balatonszemest, és csak úgy pukkantak a pezsgős dugók – itt nem kellett szerénykedni és attól félni, hogy leverjük velük a csillárt. A kitöltött ital gyümölcsös, virágos illatával és apró buborékjaival hódított – tökéletesen illett a szépen felújított, fapadokkal körberakott vitorláshoz.

A pincészet elég sokáig távol maradt a pezsgőkészítéstől, de a 2016-os évjáratban már minden adott volt ahhoz, hogy el tudják készíteni az első saját méthode traditionnelle pezsgőjüket. Odafigyeltek arra, hogy az alapbor megfelelő legyen: az érett gyümölcs mellett mértéktartó maradjon az alkohol, de az élénk savak is fontosnak számítottak. Ezt optimális tőketerheléssel és a szüreti időpont megfelelő kiválasztásával érték el, valamint azzal, hogy az ültetvények direkt pezsgőnek szánt szőlő termeléséhez lettek kialakítva - írták a pincészet oldalán.

"A pinot noir a házasítás hangsúlyos eleme, amely mellé még királyleányka került, a szőlőfajták kiválasztása és a dosage mennyisége is tudatos volt. 7 gramm cukor mellett 7 gramm/liter sav van benne" - mesélte Bujdosó Ferenc. (A dosage az a koktél, amit a készítési folyamat utolsó szakaszában adnak az italhoz.)

A vitorlázás és a pezsgő végül megágyazott egy remek bisztró ebédnek, amit a csapat a Paletta Bistrobar & Vinotecában fogyasztott el, mely a helyi vitorláskikötő étterme. Tulajdonosa pedig az a Bezerics Dániel, aki édesapjával közösen viszi a Bezerics Borházat Szentgyörgyváron. A halburgerük egyszerűen fenomenális volt.