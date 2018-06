Fizetős lett a parkolás Zamárdi parti sávjában

Fizetni kell a parkolásért Zamárdi központi részén, a parti sávban. Ezzel újabb déli parti város szakította meg az ingyenes parkolás szokásjogát - írja cikkében a Sonline. A két szomszédos településen, Siófokon és Balatonföldváron már tavaly is fizetni kellett a parkolásért, ezért aztán nagyon sokan az ingyenes parkolás miatt inkább Zamárdiba mentek fürdeni. Csákovics Gyula polgármester szerint a döntően egynapos, autóval érkező turisták nagy tömege miatt az idei nyárra tarthatatlanná vált a helyzet.

A város hivatalos közösségi oldalán pro és kontra vélemények egyaránt olvashatók, a fizetős parkolást pártolók közül akad, aki azt írta, hogy voltak időszakok, amikor az autók miatt moccanni sem lehetett. Az ellenzők hivatkozási alapja többek között az, hogy a díjköteles parkolás elriasztja a vendégeket.

A Somogy megyei hírportál arról is ír, hogy Zamárdi önkormányzatának az a célja, hogy a déli part leghosszabb ingyenes partszakaszát továbbra is megtartsa szabad strandként, de a parkoló autók okozta környezeti terhelést csökkenti kell, és kalkulálniuk kell azzal is, hogy a strand fenntartása is jelentős összegbe kerül. Ezért inkább azokat az egynapos turistákat szeretnék megszűrni, akik kizárólag a szabad strand miatt érkeznek, az infrastruktúra használata mellett ugyanakkor nem növelik a helyi bevételeket.

Június 15-től így a parkolásért óránként 300, egy teljes napért 1500 forintot kell fizetnie az autósoknak. Az üdülőtulajdonosok, a helyi lakosok és a közeli balatonendrédiek azonban kedvezményre jogosultak: az állandó lakók évente 3 ezer, az üdülőingatlannal rendelkezők 5 ezer forintért válthatnak bérletet. De ingyenes terület maradt például a Siófokhoz közelebb eső Zamárdi felső parti sávja - teszi hozzá a lap. Két külön zónára osztották a csak nyárra és az egész évre fizetőssé vált területet, amelyeknek utcáit ezen az oldalon lehet ellenőrizni.