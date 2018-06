Balcsi és fesztiválok: koncertek, színház, vers és művészet

A teljesség igénye nélkül mutatunk néhány remek nyári programot, melyek kulturális szempontból valami újat hoznak a hazai közösségi események programkavalkádjába.

Badacsonyi programokkal és minden eddiginél több produkcióval fordul a nyárra a Kultkikötő

Magyarország és a Balaton-part leghosszabb összművészeti fesztiválja 2018. június 22-én kezdődik, és egészen augusztus 26-ig tart. A balatonföldvári, balatonboglári és balatonfenyvesi szabadtéri helyszíneken az eddigi évekhez hasonlóan minden produkció csak egyszer lesz látható. De ez még nem minden: a Kultkikötő legénysége 2018-ban Badacsonyra is áthajózik. A Kultkikötő színpadán többek között látható lesz a Valódi hamisítvány című darab Kern András és Hernádi Judit főszereplésével, de itt először szabadtéren is műsorra tűzik a Thália Színház bemutatója óta folyamatosan teltházzal futó Oscar című vígjátékát. Sok más produkció mellett Balatonföldvárra érkezik – Rezes Judit és Szabó Győző főszereplésével – a Loveshake című darab is, de még hosszasan lehetne sorolni a balaton-parti helyszínekre látogató, ismert és elismert fellépőket: a Kultkikötő közönsége biztosan láthatja a színpadon Molnár Piroskát, Szervét Tibort, Borbély Alexandrát és Szabó-Kimmel Tamást is.

A színdarabok mellett idén is lesznek koncertek: az egyébként is kellemes nyárestéket mások mellett a Quimby, a Cotton Club Singers és a Balahlousiana koncertje teszi majd még hangulatosabbá. Mellettük olyan zenei csemegék közül válogathat a közönség, mint Dés László Nagy utazás című koncertje, vagy Bereményi Géza és Másik János Cseh Tamás estje, a Keresztben jégeső című produkció. Itt lesz Kiss Tibi és Vastag Gábor közös estje, az Aranyakkord, de Bérczesi Róbert, Én meg az ének című projektje is bekerült a repertoárba. A minden szempontból friss badacsonyi kínálatban helyet kap a vadonatúj dalokat és a '80-as évek „bestof-ját" egyaránt játszó Müller Péter Sziámi andFriends – de ott lesz még Sena, Pély Barna, Jónás Vera Duó, Fran Palermo és a NAZA – Szűcs Krisztián és Mező Misi közös koncertje is.

Augusztusban újra jön az Ízek, Versek, Madárfütty Fesztivál!

Harmadik alkalommal rendezik meg a Balatontól 5 km-re található Szóládon, a kulturális, zenei és gasztro élményeiről híres Ízek, Versek, Madárfütty Fesztivált. A szervezők számos újdonsággal, sokszínű programkínálattal és minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást biztosító előadásokkal készülnek az augusztus 9-12-ig tartó nyárünnepre.

Többek között a Hoppál Mihály Band, Kardos-Horváth János, Bogdán Norbert, Színész Bob, Bettika Music, Muzsik és Volkova, illetve a ToSoDa Projekt lépnek fel. A stílusokat tekintve az alternatív zene, jazz, világzene, versmegzenésítés és a népzene jelenik meg, de hallhatunk klasszikus zenei vagy orgona koncertet is. A fesztiválon hangsúlyosan szerepel a képzőművészet, a meghívottak a népművészettől az absztraktig, sokféle irányzat képviselői, van köztük festő és fafaragó alkotó is. A zene és a kortárs irodalom találkozásaiban fogant produkcióknak szintén kiemelt helye van a programokban, illetve minden évben meghívást kapnak a jelen kortárs írói is. Az Íz terasz-on minden évben megrendezésre kerül a Szóládszabadság nevű interaktív beszélgetés-sorozat, melynek legizgalmasabb eleme a Költősimogató lesz, ahol egyszerre több kortárs író, költő beszélget szabadon egymással és a jelenlévőkkel. Idén Csukás István várja régi és új rajongóit, de ez alkalommal nem Pom Pomról, vagy Mikkamakkáról fog beszélni, hanem felnőtt verseivel ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Két fiatal és „szabadtollú" költő, Erdős Virág és Jónás Tamás lesz partnere ebben.

Plusz egy tipp kiránduláshoz a víz mellől: az Őrségben is újra kinyitnak a porták

A Hétrétország a nyitottság, a vendégszeretet fesztiválja az Őrségben, ahol tíz napon át várják az érdeklődőket augusztus 11 és 20 között. Idén Lajkó Félix és Balázs János, a Bohemian Betyars, a Simorág TánCirkusz, Lukács Miklós - Cimbiózis 5tet, Dresch Mihály, Esszencia, Kollár-Klemencz László is fellép és természetesen most is lesznek Nyitott Porták, színház, gyermekprogramok és mozi is.