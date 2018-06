A nyári táborok nem csak arra jók, hogy biztos és kulturált helyen tudjuk a gyereket, amíg mi dolgozunk, de arra is, hogy olyan új tevékenységekbe vezessük be, amikre év közben egyébként nincs lehetőség. Ilyenkor könnyedén kiderül, van-e tehetsége a teniszhez, a kézműveskedéshez vagy akár a programozáshoz. Ezért most azokat az izgalmasabb nyári táborokat gyűjtöttük össze, amelyekből mi is szívesen választunk a gyerekeknek.

Kajak, kenu, vízilabda, szörf

Túl sokat ül a gyerek a gép előtt? Ön is azt szeretné, ha kipróbálna valami sportot, ahol esetleg új haverokra is szert tesz? Év közben kevés arra a lehetőség, hogy új mozgásformákkal ismerkedjen, de a nyári táborok pont erre jók. Elég egy-két hét, és a gyerek maga is eldöntheti, hogy akarja-e egyáltalán azt a sportot hosszútávon folytatni. Reméljük, igen.

Az UTE kajak-kenu szakosztálya például teljesen kezdő, 8 és 13 év közötti fiúkat és lányokat vár június közepétől a nyár folyamán, heti turnusokban. A napi két edzés mellett pedig jut majd idő bőven mókázásra is. Helyszín: Óbudán, a Margit-szigettel párhuzamos rakparton. A részleteket itt találja.

Mindeközben a Modern Sport Akadémia a Paskál fürdőben várja a sportolni vágyó gyerkőcöket úszással és vízilabdázással. Az egyesület hátrányos helyzetű és sérült gyerekek oktatásával is foglalkozik. A programok időpontjairól és a tudnivalókról részletesen itt olvashat.

De még ezeknél is többet hozhat ki a vizes élményekből, ha a Balatonhoz adja táborozni a gyerekeket. Siófokon megtanulhatnak például szörfözni egy bentlakásos táborban, ahova 7 és 18 év közötti kölyköket várnak immár 13 éve. Júliusban négy, augusztusban két turnust indítanak, ezekről részleteket itt tudhat meg.

A tenisztől a drónprogramozásig

A Balcsi mellett persze a vizes élményeken kívül is találnak majd más izgalmakat. Az északi parton például Funside tenisztáborba várják a gyerekeket egész júliusban, de augusztus első hetében is indítanak még egy turnust. Minden turnusba más és más kiegészítő programokat találtak ki a szervezők, és bármelyik kombinálható egy másik tematikájú táborral is – esetleg egy angol dráma tábor vagy drónprogramozás a gyereknek? Az aggódó szülők egyébként a Funside közösségi posztjaiban kaphatnak megnyugtató választ arra a kérdésre is, hogy mi teheti garantáltan élvezetessé a gyerek első táborozását.

Ugyanakkor például a lovaglás mellett már a hagyományőrzésbe is belekóstolhatnak azok a gyerekek, akiknek olyan szerencséje van, hogy Isaszegen lovastáborozhatnak a Póni Tanyán. Ha ebben gondolkodnának, ne tegyék sokáig, a cikk írásának időpontjában már csak két turnusra maradt hely. A pónikkal kapcsolatos mindennapi teendők mellett kézműveskedésre és igazi lovaglásra is jut idő a Gödöllői-dombság területén. Részleteket a közösségi oldalon találnak.

A cirkusz újra reneszánszát éli, amit az is bizonyít, hogy az érdeklődő gyerekeknek tábort is szerveznek a témában. A 11. kerületben, az Inspirál Cirkuszközpontban még két nyári turnusra vannak helyek, ezek az angol-magyar Cirkuszjáték elnevezésű, illetve az AcroArt táborok. Jó tudni, hogy itt felnőtteknek is tartanak táborokat, úgyhogy ha szívesen ismerkedne meg a levegőakrobatikával, akkor itt a helye. A programokról részletesen itt talál információt.

És ha már színpad, akkor biztosak vagyunk abban, hogy a világot jelentő deszkákat is sokan kipróbálnák. Nekik szól egy tündéri tolnai faluban, Murgán megrendezett drámatábor – Budapesttől kb. másfél órányira. A színházi játékok és próbák lezárásaként pedig a tábor végén még egy bemutatóval is készülnek a résztvevők. Részleteket itt talál.

Kreatívkodás művészpalántáknak

Ügyeskezű gyerekének jól jönne egy kis inspiráció, esetleg iránymutatás a művészi énjének kibontakoztatásához? Számtalan, jobbnál-jobb tábort találtunk, melyekben agyagot égethet, ajándékokat készíthet és alkothat.

A 3. kerületben például 6 és 12 év közötti gyerekeket várnak egy alkotói táborba, ahol újfajta alapanyagokkal és festési technikákkal ismerkedhetnek meg. A júliusban zajló tábor során végigveszik az év ünnepeit, amelyek témájában ajándékokat készítenek. A programban sütikészítés is szerepel, de a részleteket itt érdemes elolvasni.

A kezdő keramikusok a nyár folyamán négy időpontban, hetes turnusokban gyakorolhatnak és fejlődhetnek a 12. kerületi Arany János Általános Iskolában, melyhez hatalmas kert és sportpálya is tartozik. A főváros másik végén, a Rákoscsabai Közösségi Házban pedig június utolsó két hetében és egy augusztusi héten rakhatjuk le a gyerekeket, ahol a kreatív foglalkozások mellett szabadtéri programok is várják majd őket. Részletek és jelentkezés itt.

Hasonló programmal készülnek a Balaton-felvidéken, a monoszlói Fazekasházban is. Júliusban háromszor egy héten agyagozás, csuhéfonás, linómetszés és mozaikozás a terv. A részleteket a közösségi oldalon találja.

A Balaton északi partján ebben a témában is jolly joker a Funside, mely többek között kézművestáborokat is indít 13 és 17 év közötti fiataloknak, melyek - mint fentebb írtuk – más, aktívabb táborokkal is kombinálhatók. A festészetnek és rajzolásnak hol is találhatnánk jobb helyet, mint a művészek által oly kedvelt Szigligethez közel, Balatongyörökön? Bővebben itt olvashat erről.

Szellemi fejlesztés - nem csak a jövő programozóinak

Ha úgy látjuk, a gyerek nem csak nyomkodja a billentyűzetet, de komolyabban is foglalkozna az informatikával, akkor irány egy IT-tábor! A legjobb programokat ebben a témában Esztergomban találtuk, ahol honlapkészítést, webdizájnt és képszerkesztést tanulhatnak az érdeklődő 10 és 18 év közötti gyerekek a Logischoolban, rögtön a tanév végeztével. Részletek bővebben itt. Ugyanitt június utolsó hetében Minecraft tábor fedőnéven (ami szinte biztosan jól cseng a fülüknek) a mérnöki és programozói gondolkodásmódot sajátíthatják el. És a nyár még mindig nem ért véget, mert júliusban már robotos és legós hangulattal folytatódik.

A Logischoolnak van egy újbudai központja is, ahol a programozás mellett minden nap strandolnak a gyerekek, és válogatott úszókkal tanulnak úszni a nyári táborokban. Szintén náluk a Nyugatinál lévő központban a tanév végeztével rögtön egy Lego-programozós tábor kezdődik – ők a szabadtéri programokat például a Margitszigeten és a Palatinus-strandon oldják meg. Jelentkezés és részletek itt.

Ha pedig az a céljuk, hogy a gyerek szellemi kreativitását fejlesszék, akkor adják őket a PODIT Sakkakadémia nyári táborába. A 8. kerületi bázisukra 6 és 12 év közötti gyerekeket várnak, egészen egyedi és inspiratív környezetbe, beltéri és kültéri, mozgásos okosodásra. A táborban részvételhez nem szükséges előzetes sakktudás; az oktatók egyéni szinteknek megfelelő foglalkozásokat tartanak a gyerekeknek. Egyes foglalkozások többek között a téri tájékozódást, a finommotorikát és a memóriát is fejlesztik. Az első turnus június végén indul, és egészen a nyári szünet végéig szerveznek majd táborokat. Bővebben itt olvashat erről.